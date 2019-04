Czy Ziemia stanie się planetą singli?

Firma analityczna Euromonitor International zaprezentowała właśnie wyniki swoich ostatnich badań. „Future of the Family”. Okazuje się, że model rodziny, jaki znamy, mocno się zmieni w ciągu najbliższych lat. W jaki sposób? Jednoosobowe gospodarstwo domowe mają osiągnąć blisko 130% wzrostu tylko w latach 2000–2030, co tylko potwierdza, że tradycyjne podejście do modelu rodziny, ulega zmianie. Jednocześnie do 807 mln w 2030 r. wzrośnie łączna liczba gospodarstw z domownikami w wieku 60+. Na całym świecie spadnie również średnia liczba dzieci w gospodarstwie domowym i spowoduje to globalne starzenie się populacji.

Marcin Kotarski, Product Manager z koncernu z Rettig Heating, zauważa, że pracujemy dłużej i ciężej, a pracoholizm stał się sposobem na życie dla wielu ludzi w dużych aglomeracjach. W związku z tym cenimy swój czas w domu bardziej niż kiedykolwiek. Zwracamy szczególną uwagę na to, by czas w nim spędzony był jak najlepiej wykorzystany. W ciągu najbliższych 2 dekad zaczniemy coraz intensywniej wykorzystywać technologię - rewolucja IoT i innowacje z zakresu AI zostaną bezproblemowo wkomponowane we wzorce codziennego życia, upraszczając takie czynności jak robienie śniadania. Łączność 5G umożliwi bezproblemową komunikację między urządzeniami, a świadome emocjonalnie komputery wprowadzą bezprecedensowy poziom personalizacji.

Kamerdyner, pomoc domowa i towarzysz

Dzięki procesowi miniaturyzacji i rozwojowi IoT (Internet of Things), systemy Smart Home stają się coraz popularniejsze. Przewiduje się, że wartość rynku inteligentnych rozwiązań dla domu do 2030 r. osiągnie 400 mld dol., podaje raport przygotowany przez Statista.com. Przyszłość sektora wygląda obiecująco, przede wszystkim dzięki możliwościom, jakie daje integracja funkcjonalności z wielu obszarów: bezpieczeństwa i ochrony domowej, rozrywki, oświetlenia, urządzeń HVAC czy nawet opieki zdrowotnej.

Zdaniem analityków, rynek rośnie szybko, bo zmienia się wyraźnie nasz sposób życia. Z jednej strony wydłuża się czas aktywności zawodowej - do roku 2050 osoby powyżej 60 roku życia będą stanowić już 40% społeczeństwa - z drugiej nasze dochody systematycznie rosną. Społeczeństwo staje się coraz bardziej zależne od technologii, a jednocześnie oczekuje kolejnych nowinek.

Ludzka twarz technologii

Wiele wskazuje na to, że głośniki staną się podstawowym narzędziem interakcji z użytkownikiem. Sztuczna inteligencja komunikująca się za pomocą ludzkiego głosu to obecnie najwygodniejsza forma wymiany informacji i obsługi systemu. Według badań przeprowadzonych przez Audio Analytic już dziś około 60% respondentów wykazuje ponadprzeciętny entuzjazm lub pozytywne nastawienie do tej funkcjonalności i uważa, że rozwiązania te będą przydatne w codziennym życiu. Co więcej, ponad 70% właścicieli głośników dostrzega dobre strony wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu domem. Dla porównania, osoby niebędące właścicielem żadnego z rozwiązań smart home podchodzą do zagadnienia użyteczności bardziej sceptyczne (43% uważa, że taki produkt może być przydatny). Postęp technologiczny w obszarze sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego jest ogromny.

Źródło: Rettig Heating