Czy zatrudnieni w Allegro informatycy pracują tylko na pierwszą zmianę?

W liście, który w ubiegły piątek (13.06) dotarł do redakcji Dziennika Internautów, Czytelnik zwrócił uwagę na "trochę dziwny sposób działania działu technicznego Allegro, mianowicie wprowadzanie poprawek i przerw technicznych w środku dnia, kiedy sprzedaż jest największa". Czytelnik wyjaśnił, dlaczego jest to dla niego trudne do zaakceptowania:

Pracuję w sklepie utrzymującym się praktycznie w 90% ze sprzedaży na Allegro, wyłączenie serwisu na 3-4 godziny dziennie to już są poważne straty w obrocie (rzędu tysięcy zł), a serwis jedyne, co zrobi, to przedłuży aukcje o 24 godziny (przy czym koszt wystawienia nawet kilkuset aukcji na 30 dni to najwyżej 100-200 zł). Dlaczego takich operacji nie mogą przeprowadzać w nocy, tak jak inne szanujące się serwisy? Mają informatyków pracujących tylko na pierwszą zmianę?

Inne zawarte w liście zastrzeżenia dotyczyły wprowadzania nowości mimo stanowczego sprzeciwu użytkowników na forum cafe.allegro.pl i nie tylko. Chodzi m.in. o szeroko komentowaną zmianę layoutu, która miała spowodować spadek sprzedaży w wielu sklepach działających za pośrednictwem Allegro. Były też zastrzeżenia do regulaminu, który - według Czytelnika - "sprzedającym nie daje praktycznie żadnej ochrony przeciw nieuczciwej konkurencji i kupującym".

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z przedstawicielką Allegro Anną Tokarek, która od razu wytłumaczyła, dlaczego w dzień wysłania listu przez Czytelnika serwis nie działał jak należy.

W piątek od godziny 13:07 miała miejsce awaria jednego z urządzeń obsługujących bazy danych, w tej sytuacji byliśmy zmuszeni do wprowadzenia przerwy technicznej, żeby usunąć usterkę i w pełni przywrócić funkcjonalność serwisu. Sytuacja nas zaskoczyła, więc nie była planowana. Na stronie głównej informowaliśmy o godzinie przywrócenie serwisu, jednocześnie byliśmy z użytkownikami w kontakcie na naszym profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco informowaliśmy o sytuacji. I w związku z tą awarią aukcje kończące się dnia 2014-06-13 między 13:07:00 a 19:12:59 zostały przedłużone o 24 godziny, czyli tak jak przewiduje w takich przypadkach Regulamin serwisu. (...) Dodam, że planowane przerwy techniczne przeprowadzane są w nocy, o czym użytkownicy są informowani z wyprzedzeniem. W takiej sytuacji również obowiązują przedłużenia ofert i aukcji, zgodnie z Regulaminem Allegro.

Do pozostałych zastrzeżeń przedstawicielka Allegro się nie odniosła. Czekaliśmy z publikacją w nadziei, że zrobi to dzisiaj, niestety odpowiedź nie nadeszła. Jeśli otrzymamy ją po weekendzie, tekst zostanie od razu zaktualizowany.