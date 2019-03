Czy w niedziele bez handlu oszczędzamy, czy jednak wydajemy więcej?

Z badania, które przeprowadził rejestr dłużników Big InfoMonitor wynika, że Polacy zaoszczędzili na zamknięciu sklepów w niedzielę. Halina Kochalska, ekspert rejestru dłużników Big InfoMonitor, zauważa, że największe zamieszanie w budżetach i portfelach obywateli, zakaz handlu wprowadził wśród osób w wieku od 18 do 44 lat. Szczególnie 18-24-latkowie zaoszczędzili, a to oni (najwyraźniej) najwięcej czasu spędzali w galeriach handlowych.

Ekspertka zaznacza, że te osoby wydają teraz więcej na spotkania towarzyskie, na wyjścia do kina, do teatru, do restauracji. W ten sposób zapełniają one wolny czas. Niewykluczone, że ewolucja wydatków sprawi, że ostatecznie będziemy wydawać więcej, bo wyjścia do restauracji czy kina z rodziną często okazują się kosztowniejsze, niż zakupy w galerii handlowej.

Na handlowe niedziele w najmniejszym stopniu nastawione było najstarsze pokolenie. Dziewięciu na dziesięciu seniorów nie zmniejszyło, ani nie zwiększyło swoich wydatków po zamknięciu sklepów.

Największym beneficjentem zakazu handlu w niedzielę, jest sektor handlu elektronicznego. Oczywiście, jeszcze nie do wszystkich sklepów w sieci zostały przekierowane wydatki, które trafiały do sklepów stacjonarnych, jest to jednak kwestią czasu i e-handel doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Osoby, które wydają więcej z uwagi na wprowadzenie wolnych od handlu niedziel, najczęściej jako przyczynę wydatków podają zwiększenie liczby zakupów w sieci.

Źródło: Newsrm.tv