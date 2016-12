Czy Vectra straszy klientów, by zniechęcić ich do faktur przesyłanych e-mailem?

Obaj operatorzy przypominają, że nie rozsyłają faktur pocztą elektroniczną. Do użytkowników trafiają tylko powiadomienia o ich wystawieniu, co wydaje się dobrym wyborem z punktu widzenia bezpieczeństwa. Same faktury można obejrzeć po zalogowaniu się - w zależności od operatora - na stronie ebok.vectra.pl lub ebok.upc.pl. Vectra dodatkowo podkreśla, że dane jej abonentów są bezpieczne, a baza adresów, na które rozsyłane są wirusy, nie pochodzi z jej systemów.

Z wiadomości, które Vectra rozesłała do swoich klientów, można się dowiedzieć, że do internautów zaczął docierać spam ze sfałszowanego adresu e-faktura@vectra.pl z załącznikiem w formacie ZIP, który rzekomo zawiera fakturę. Rozpakowanie archiwum i otwarcie znajdującego się w nim pliku może skutkować infekcją komputera. Poniżej zamieszczamy przykład e-maila, którego nadawca podszywa się pod Vectrę:

UWAGA: Wybrane listy, przesłane do redakcji Dziennika Internautów, publikujemy, by umożliwić ich autorom dotarcie do szerszego grona odbiorców. Czytelnicy mogą podzielać zawarte w nich poglądy lub mieć odmienne zdanie - zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Treści publikowanych listów mogą zawierać prywatne poglądy internautów, które nie odzwierciedlają poglądów redakcji DI. Listy prosimy kierować na adres: