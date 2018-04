Czy RODO wpłynie na informacje przechowywane w chmurze?

Rozporządzenie RODO zostanie wprowadzone w celu ujednolicenia wytycznych na poziomie europejskim, ustanawiając zasady dotyczące przechowywania danych. Przewiduje też utworzenie nowej pozycji korporacyjnej - inspektora ochrony danych - w ramach której zadania te będą zarządzane. Różne stowarzyszenia i organizacje dostawców usług starają się wdrażać przepisy w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Zdaniem Gartnera do 2019 roku 30% dostawców usług w chmurze działających w Europie zwróci się ku aktywnemu przyjęciu jednego lub więcej kodeksów postępowania. Nie oznacza to jednak, że branża IT czeka bezczynnie na zmiany. Od 2016 roku na terenie Europy działa stowarzyszenie dostawców usług infrastruktury chmury – CISPE, które obejmuje obecnie ponad 20 największych dostawców infrastruktury chmury obliczeniowej działających w 15 krajach UE.

Wyprzedzając wejście w życia regulacji RODO, stowarzyszenie dostawców opracowało kodeks postępowania, dostosowany do jego wymogów i mający ten sam główny cel – przywrócenie kontroli obywateli nad ich własnymi danymi osobowymi oraz ustalenie, gdzie te dane te są przechowywane. W przypadku tego stowarzyszenia usługi w chmurze deklarowane jako zgodne z “Kodeksem postępowania” są oznaczone specjalnym znakiem zgodności, dającym potwierdzenie, że dane przechowywane przez ich infrastruktury znajdują się w centrach danych w Unii Europejskiej i że spełniają już konkretne wymogi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.

Inną kwestią międzynarodową, którą należy brać pod uwagę w kwestii usług w chmurze, jest tak zwana "blokada danych", czyli problem, który może pojawić się, gdy użytkownik zdecyduje się przenieść swoje dane od jednego dostawcy usługi w chmurze do innego. OCF (Open Cloud Foundation) jest stowarzyszeniem firm technologicznych utworzonym w celu stworzenia ram, które zapewniają otwartość chmury, skupiając wokół tego samego celu dostawców technologii i usług, dostawców chmury, klientów biznesowych, firmy badawcze i organy "regulacyjne". Chodzi o utrzymanie i zagwarantowanie klientom korporacyjnym swobody wyboru przy planowaniu działalności gospodarczej oraz o uniknięcie niebezpieczeństwa uzależnienia się od innych, które może narzucić mniej przejrzysty usługodawca.

Na dynamicznie rozwijającym się rynku chmury każdy poziom technologiczny rozwiązań ICT jest często oferowany jako usługa. Oznacza to, że klienci korporacyjni mogą polegać na znacznie większej liczbie usług outsourcingu i usług dodanych świadczonych za pośrednictwem chmury. W związku z tym konieczne będzie z jednej strony unikanie powstawania nowych systemów silosowych, a z drugiej strony dopilnowanie, aby najwybitniejsi operatorzy chmury nie narzucali rynkowi "standardów", które nieuchronnie stałyby się zamknięte, ograniczając w ten sposób dynamikę rynku.

Aby zapewnić stabilny rozwój każdej firmy, zarówno teraz, jak i w przyszłości, ważna będzie ochrona koncepcji chmury otwartej: umożliwienie klientom łatwej zmiany dostawcy i ułatwienie im dostępu do niejednorodnych stosów chmury będzie podtrzymywać zdrową konkurencję i zmusza operatorów do rozwijania i oferowania innowacyjnych rozwiązań.

Źródło: Aruba Cloud