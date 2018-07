Czy Polacy cenią własną przedsiębiorczość?

Przedsiębiorcy ankietowani przez firmę inFakt wskazali dwa główne powody zakładania działalności gospodarczej. Po pierwsze, potrzebę bycia swoim własnym szefem (64% ankietowanych), po drugie, perspektywę osiągnięcia wyższych zarobków niż na etacie lub w ramach innych form zatrudnienia (55% ankietowanych).

Przy czym w przypadku najmłodszej grupie osób w wieku od 18 do 24 lat widać wyraźnie młodzieńczy entuzjazm i potrzebę niezależności. Aż 83% osób w tym wieku deklarowało, że chce prowadzić działalność gospodarczą, aby być samodzielnym, niezależnym i nie mieć nad sobą szefa. Nieco inaczej patrzyli na to przedsiębiorcy będący w wieku od 25 do 35 lat. Dla nich najważniejsza była możliwość zarabiania lepszych pieniędzy. Dla przedsiębiorców po pięćdziesiątym roku życia najważniejsza jest potrzeba samodzielności i niezależności. W tej grupie zarazem najrzadziej wskazywano na motywację finansową.

Rzeczywistość nie rozczarowuje

Z badania płynie również wniosek, że polscy przedsiębiorcy nie żałują decyzji o założeniu własnej działalności, a rzeczywistość ich nie rozczarowała. Wśród największych korzyści płynących z przejścia „na swoje” wymieniali bowiem przede wszystkim możliwość decydowania o sobie oraz większe miesięczne zarobki. To, co najbardziej motywowało ich do założenia własnego biznesu, okazało się więc zarazem tym, co przynosi im najwięcej profitów.

Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorczość przynosi satysfakcję nie tylko na poziomie finansowym czy organizacyjnym. Dla przedsiębiorców istotne jest także to, że prowadząc działalność, realizują się życiowo i robią to, co naprawdę lubią. W tej sytuacji nie dziwi więc, że 59% przedsiębiorców, mając obecną wiedzę i doświadczenia, zdecydowałoby się ponownie na założenie działalności. Wskazywali tak zarówno najmłodsi, jak i najstarsi ankietowani.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone między 15 a 28 marca 2018 metodą wywiadów internetowych (CAWI). Skierowano je do mikroprzedsiębiorców, czyli osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze lub przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Respondenci zostali poproszeni o odpowiedzi na pytania o ich nastroje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, działania urzędów i instytucji oraz prowadzenia księgowości. W badaniu wzięło udział 1 018 osób z całej Polski.

Źródło: inFakt