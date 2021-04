Czy opłaca się automatyzować procesy biznesowe metodą low-code?

Low-code jest metodą dostarczania aplikacji biznesowych, która nie wymaga zaawansowanych umiejętności programistycznych. Do programowania low-code służą specjalnie do tego stworzone platformy, które stają się coraz popularniejsze. Dlaczego? Programowanie od podstaw jest zazwyczaj znacznie bardziej kosztowne i wymaga więcej czasu. Potrzebny jest do tego większy zespół IT lub pomoc firm zewnętrznych. Natomiast do programowania low-code, może zostać przeszkolony niemal każdy, co pozwala na tworzenie i rozwijanie wcześniej utworzonych aplikacji. Low-code ma potencjał zrewolucjonizować rynek rozwiązań programistycznych dla biznesu. Jak najlepiej wykorzystać ten potencjał i jakiemu dostawcy low-code zaufać?