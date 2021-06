Czy można zostać milionerem klikając w link?

Stosujemy coraz silniejsze i bardziej zaawansowane narzędzia do ochrony sieci i aplikacji. Jednak należy pamiętać, że w tym wszystkim najsłabszym gwarantem bezpieczeństwa może być sam pracownik, który nieświadomy próby ataku hakerskiego może być jego punktem zapalnym. Aktualne ataki socjotechniczne są bardzo realistyczne i profesjonalnie wykonane i dlatego wzbudzają coraz więcej zaufania u ofiar. To wszystko powoduje że stają się atrakcyjne dla cyberprzestępców i przez to tak chętnie po nie sięgają.

System bezpieczeństwa firmy jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Nieważne czy jest nim oprogramowanie czy nieświadomy pracownik, który kliknie w zainfekowany link mający uczynić go milionerem. Ta druga sytuacja to skrajny przykład ataku z wykorzystaniem socjotechniki.

Poniżej kilka prostych rad, jak bronić się przed takimi atakami socjotechnicznymi:

nie daj się rutynie – wyrób w sobie nawyk aby nie wykonywać czynności automatycznie, tyczy się to przede wszystkim sprawdzania od kogo przyszedł mail, czy są tam błędy ortograficzne, czy dane się zgadzają,

stosuj zasadę ograniczonego zaufania – sprawdzaj czy osoba jest tą za którą się podaje, stosuj polityki bezpieczeństwa firmy dotyczące wejść do firmy itd.,

zadaj sobie pytanie „DLACZEGO" – czasem to proste pytanie może uchronić Ciebie i przedsiębiorstwo przed tragedią,

przeprowadzaj audyty bezpieczeństwa IT – sprawdź jak faktycznie wyglądają Twoje zabezpieczenia i na ile pracownicy są świadomi,

szkól swoich pracowników – warto systematycznie szkolić swoich pracowników. Szukaj firm, które specjalizują się w szkoleniach IT.

Scenariuszy cyberataków jest wiele i nie ma takich rozwiązań, które zagwarantują pełne bezpieczeństwo Twojej firmy. Ważne jest żeby zbudować świadomy zespół, który przy wsparciu odpowiednimi rozwiązaniami IT zadba o cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Rozważ przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w swojej firmie i zainwestuj w odpowiednie szkolenia pracowników.

Autor: Krystian Paszek, DAGMA