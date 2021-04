Czy materac 140x200 to dobry wybór dla dwojga?

Łóżko jest jednym z najważniejszych mebli w mieszkaniu czy domu. To ono odpowiada za jakość naszego snu, czyli jednej z podstawowych potrzeb fizjologicznych. Gdy śpimy, nasz organizm wypoczywa i się regeneruje. Dzięki temu możemy cieszyć się lepszym zdrowiem i samopoczuciem w ciągu dnia. Dlatego właśnie wybór łóżka, a dokładniej materaca jest ogromnie ważny. A śpiąc we dwójkę, trzeba jeszcze dokładniej zastanowić się nad tą decyzją. Jednym ze standardowych rozmiarów materacy dla par jest 140x200. Czy będzie to optymalny wybór? O czym jeszcze warto pamiętać?