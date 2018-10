Czy dla Polaków liczy się szybkość Internetu?

Na oferty ponad 500 Mb/s decyduje się niewielu - według analiz serwisu PanWybierak.pl 3,3%. Wybierają go głównie ci, którzy Internetu potrzebują do pracy. Mowa tu na przykład o grafikach, którzy pracują na dużych plikach. Z szybkiego Internetu korzystają również bankowcy i osoby zajmujące się rynkami finansowymi, dla których liczy się każda sekunda w trakcie przeprowadzania transakcji. Typowym Kowalskim wystarcza jednak prędkość w okolicach 100-150 Mb/s. Przy czterech - pięciu domownikach taka prędkość zaspokaja wszystkie podstawowe potrzeby. Zadowoleni z niej powinni być także studenci korzystający z sieci najintensywniej – podczas oglądania filmów czy poszukiwania materiałów w nocy przed egzaminem.

Najczęściej Polacy wybierają prędkość kolejno 150 Mb/s (37,7%), 100 Mb/s (30%), 300 Mb/s (10,7%). Prędkość transferu rzędu 50 Mb/s wybiera zaś około 18% klientów. Prawdopodobnie byłyby to jeszcze wyższe liczby gdyby nie to, że większość operatorów wycofuje te najwolniejsze oferty, jak mówi Paweł Jamiołkowski ze wspomnianego serwisu. Ekspert dodaje, że dostawcy stawiają na coraz szybszą prędkość. Przeciętny konsument raczej niechętnie decyduje się na te najszybsze osiągi, jednak taka sytuacja ma też swoje plusy – kiedy pojawiają się „szybsze” oferty, te wolniejsze automatycznie tanieją.

To, że czynnik ekonomiczny odgrywa kluczową rolę w naszych wyborach znajduje swoje odzwierciedlenie w badaniach. Według CBOS spośród osób określających swoją sytuację jako złą, jedynie 39% korzysta z Internetu regularnie. Dla porównania, wśród osób o dobrej sytuacji finansowej wskaźnik ten wynosi 77% - wynika ze statystyk CBOS. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 18% gospodarstw w ogóle nie ma dostępu do Internetu, najczęściej wynika to z braku potrzeby lub z braku umiejętności obsługi.

Źródło: Panwybierak.pl