Czujnik czadu i gazu - jaki wybrać? Na co warto zwrócić uwagę?

Jak powstaje czad i gdzie jest spotykany w warunkach domowych?

Tlenek węgla (CO 2 ) jest nazywany potocznie „cichym zabójcą”. Nie bez przyczyny — jest to bezbarwny, trujący gaz bez zapachu. Domownicy mają z nim do czynienia najczęściej podczas nieprawidłowego spalania surowców, które wykorzystywane są w różnych urządzeniach ogrzewających takich jak np. kominki, niektóre podgrzewacze wody albo kotły. Jeśli podczas procesu spalania dociera niewystarczająca ilość tlenu, wytwarza się groźny związek chemiczny zwany tlenkiem węgla (czadem). W celu zabezpieczenia się przed jego działaniem warto zastanowić się, jaki czujnik czadu wybrać. Niektóre urządzenia oferują jednoczesne wykrywanie w powietrzu zarówno obecności CO 2 , jak i gazu ziemnego.

Drugie zagrożenie — wyciek gazu

Gaz ziemny jest drugą potencjalnie groźną substancją stale obecną w życiu codziennym, wykorzystywaną przede wszystkim w zastosowaniach grzewczych oraz w popularnych kuchenkach gazowych. Zidentyfikowanie wycieku gazu jest co prawda możliwe bez specjalistycznego sprzętu — gaz ziemny posiada specyficzny zapach za sprawą dodanych do niego substancji aromatycznych. Choć jest to niewątpliwe zwiększenie bezpieczeństwa, gaz może zgromadzić się w pomieszczeniu bez wiedzy i obecności domowników. W takiej sytuacji nawet najmniejsza iskra może skończyć się niebezpiecznym wybuchem. Mając świadomość zarówno zagrożeń wynikających z trującego tlenku węgla jak i gazu ziemnego, warto zdecydować się na czujnik czadu i gazu.

Jaki detektor gazu i czadu najlepiej wybrać?

Działanie omawianych produktów polega na emisji głośnego i wyraźnego sygnału dźwiękowego przy wykryciu przekraczającego normę stężenia gazu i czadu w powietrzu. Współczynnik ten wynosi 15% tzw. dolnej granicy wybuchowości dla gazu (czyli i tak o wiele mniejszej jego ilości niż ta, która powoduje zagrożenie wybuchem) oraz 0,005% ciągu 60 minut, 0,01% w 10 minut i 0,03% w ciągu minuty w przypadku gazu.

Dokonując zakupu czujnika warto zwrócić uwagę na jego podstawową funkcjonalność — głośność emitowanego sygnału alarmowego oraz czytelność prezentowanych na wyświetlaczu danych. Warto, aby w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia gazu i czadu alarm był jak najgłośniejszy. Dzięki temu w sytuacji nieobecności domowników powiadomieni mogą zostać sąsiedzi lub np. sami wracający do domu właściciele, którzy bez trudu dowiedzą się o włączeniu alarmu jeszcze przed otwarciem drzwi, jeśli będzie wystarczająco głośny. Najbardziej zaawansowane technologicznie modele czujników dymu i czadu są zintegrowane z inteligentnym domem i w przypadku wycieku potrafią wysłać informacje ostrzegawcze na smartfon domownika.

Wybór urządzenia powinien być także uwarunkowany cechami pomieszczenia, w którym będzie zamontowany. Przy zabezpieczaniu kotłowni najlepiej zakupić egzemplarz ze wzmocnioną obudową, odporną na uszkodzenia mechaniczne. Warto również sprawdzić jego wymiary, aby mieć pewność możliwości montażu w odpowiednim miejscu. Z reguły detektory nie powinny znajdować się dalej niż 6 metrów od potencjalnego miejsca wycieku gazu lub emisji tlenku węgla. Obowiązkowe jest także zachowanie odpowiedniej wysokości montażu, która nie powinna przekraczać 2 metrów od poziomu podłogi. Odmiennym typem urządzenia jest także ręczny detektor gazu, przy pomocy którego możemy z dużą dokładnością sprawdzić wyciek np. w okolicach butli gazowej.

Szeroki wybór dostępnych na rynku czujników

Zastanów się co jest istotniejsze — zaoszczędzenie niewielkiej sumy pieniędzy kosztem zmniejszenia bezpieczeństwa Twojego i Twojej rodziny, czy też odpowiednie zabezpieczenie Twoich najbliższych, Ciebie i dobytku przed wybuchem gazu lub niekontrolowaną emisją czadu? Odpowiedź jest oczywista. Już teraz wybierz odpowiedni czujnik i właściwie zabezpiecz się na przyszłość.