Czego Polacy oczekują od tożsamości cyfrowej?

Do jakich celów Polacy najchętniej używaliby narzędzi do weryfikacji tożsamości w sposób cyfrowy? Jak pokazuje tegoroczne badanie Kantar, na pierwszym miejscu respondenci wymieniają logowanie do różnych serwisów (38 proc.), autoryzowanie dyspozycji i oświadczeń (35 proc.), potwierdzanie swojej tożsamości w serwisach internetowych (32 proc.), rejestrację w celu dostępu do usług (28 proc.) oraz odzyskiwanie dostępów do serwisów (22 proc.).

Potrzeby rynku

Według tego samego badania, co trzeci aktywny użytkownik bankowości internetowej w Polsce chce zdalnie potwierdzać swoją tożsamość w kontaktach z administracją (32 proc.), z dostawcami usług użyteczności publicznej, takich jak woda, prąd, gaz czy firmami wywożącymi śmieci (29 proc.). Ankietowani widzą zastosowanie zdalnej weryfikacji tożsamości także w kontaktach z firmami telekomunikacyjnymi (22 proc.) oraz w obszarze usług medycznych świadczonych online (18 proc.). Na dalszych pozycjach wymieniane są zakupy i usługi w branżach regulowanych, wymagających potwierdzenia pełnoletności, jak gry losowe (16 proc.).

- Użytkownicy usług sami wskazują coraz więcej obszarów możliwego wykorzystania tożsamości cyfrowej. W większości z nich już funkcjonują nowoczesne rozwiązania oparte na elektronicznej identyfikacji, dostarczane przez KIR. Rok temu udostępniliśmy mojeID, usługę która umożliwia potwierdzanie tożsamości w procesach rejestrowania się, dostępu i logowania do serwisów dostawców usług, zarówno komercyjnych jak i z sektora publicznego. Rozwiązanie, wykorzystujące systemy bankowości internetowej, jest w pełni zgodne z regulacjami unijnymi i krajowymi. Weryfikacja tożsamości w usłudze mojeID, bazuje na danych, które zostały wcześniej uwierzytelnione i sprawdzone przez bank, którego jesteśmy klientem. Mechanizmy sprawdzone w funkcjonowaniu sektora bankowego pozwalają zagwarantować użytkownikom najwyższy stopień bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych. Z tej formy potwierdzania tożsamości może potencjalnie korzystać 18,9 milionów użytkowników bankowości elektronicznej – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.

Rozwiązania przyjęte w Polsce

W ciągu roku od rynkowego debiutu, mojeID zdobywa popularność w różnych sektorach gospodarki. Usługa znalazła się w ofercie kluczowych firm z różnych branż, w tym np. Medicover Polska, PGNiG Obrót Detaliczny, Diners Club Polska, Totalizator Sportowy, Open Life, PZU czy Nationale Nederlanden. Dzięki mojeID, klienci tych firm mogą m.in. rejestrować się w celu uzyskiwania zdalnego dostępu do portali, odzyskiwać hasła, zawierać umowy czy zlecać polecenie zapłaty.

- Spodziewamy się, że popularność narzędzi do zdalnej weryfikacji tożsamości będzie rosła wraz

z postępującym trendem cyfryzacji. Zarówno w obszarze administracyjnym jak i komercyjnym wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania, umożliwiające kompleksową elektronizację procesów. Naszym celem jest udostępnienie usług, które te procesy skutecznie wspierają. Chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju e-gospodarki. Dziś z pewnością jeszcze nie znamy wszystkich obszarów potencjalnego zastosowania usługi mojeID, ale jesteśmy gotowi odkrywać je wspólnie z naszymi klientami i partnerami – dodaje Piotr Alicki.

Coraz więcej haseł

O postępującej cyfryzacji polskiego społeczeństwa może świadczyć chociażby rozwój mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. Każdy, przeciętny użytkownik social media w Polsce korzysta średnio z ponad 7 kont (7,3 konta na różnych portalach). Specjaliści od bezpieczeństwa IT zalecają zmianę hasła co 1-3 miesiące, co wiązałoby się z koniecznością zapamiętania nawet 88 haseł rocznie na osobę – w samych tylko serwisach społecznościowych.

Do tego należy doliczyć jeszcze inne serwisy wymagające logowania, choćby konta pocztowe, poradnie medyczne czy portale ubezpieczycieli.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyliśmy większego zainteresowania możliwością załatwiania spraw – prywatnych i służbowych, przez Internet. Wszystko dlatego, żeby zachować wymagany przez epidemię dystans społeczny. Zwiększona aktywność w przestrzeni cyfrowej może jednak oznaczać nasilenie cyberzagrożeń, w tym wzrost ataków hakerskich na dane osobowe. Warto zatem przykładać szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście dostępu do naszej tożsamości.

*) Badanie zrealizowane w marcu 2020 r. przez Kantar na ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15+, w tym pracowników banków. Liczebność próby N=1009