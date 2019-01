Czat z sędzią w trakcie rozprawy? Teraz to możliwe!

Komunikacja online z sądem powszechnym nie jest prawnie zakazana. Ma jednak w dzisiejszych realiach charakter marginalny. Patrząc z drugiej strony na rozwój mediów społecznościowych, internetowych platform czy możliwości telefonii komórkowej, prędzej czy później będzie to konieczne. Wiedzą o tym twórcy pierwszego w Polsce w pełni elektronicznego sądu polubownego.

Robert Szczepanek, współtwórca sądu polubownego Ultima Ratio, zaznacza, że koncepcja procesu w nowym rodzaju sądu oparta jest na pomyśle wirtualnej sali sądowej. W komunikacji w danej sprawie zdecydowano się na zastosowanie wygodnego rozwiązania – czatu internetowego dla sprawy. Czat jest narzędziem prostego kontaktu arbitra ze stronami oraz stron między sobą. Po wniesieniu sprawy arbiter wita na nim strony a po zapoznaniu się z pozwem albo odpowiedzią na pozew ma możliwość poprosić je o dodatkowe wyjaśnienia. Za pośrednictwem czatu arbiter dostarcza stronom informacji zwrotnej, odpowiada na ich pytania, ustala termin ewentualnej telekonferencji, aby przesłuchać świadka albo uzgadnia szczegóły dotyczące dowodu z opinii biegłego. Do czatu mają też dostęp biegli sądowi powołani w sprawie. To właśnie za jego pośrednictwem odpowiadają na pytania i zarzuty co do prezentowanych opinii.

W internetowym sądzie polubownym strony „rozmawiają” na czacie tak, jak to ma miejsce podczas posiedzenia w rzeczywistej sali sądowej. Co jest jednak największą zaletą czatu na wirtualnej sali? Oczywiście, daje on stronom komfort wiedzy co do aktualnego stanu sprawy, ale można także skonfrontować stanowiska stron w sądzie. Oczywiście skraca się także czas prowadzenia całej sprawy, bo wszystko odbywa się online. Czas wydania wyroku jest ważny, ale taki czat może także wpłynąć na jakość wydawanych wyroków. Arbiter, sędzia może szybko poznać stanowiska stron, ale co ważne w razie jakichkolwiek wątpliwości szybko je rozwiać. Na czacie można również nakłaniać strony do ugodowego zakończenia sprawy bez potrzeby czekania na fizyczne posiedzenie z ich udziałem.

Od kwietnia przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozwiązań online przy prowadzeniu sprawy sądowej w pierwszym internetowym sądzie w Polsce.

Źródło: Ultima Ratio