Czas na tańsze połączenia telefoniczne z krajami UE

Tańsze rozmowy to świetna wiadomość dla obywateli UE. Dobrą wiadomością jest także to, że SMS do krajów UE i EOG będzie kosztował niemal o połowę taniej niż dotychczas, czyli 0,31 zł (z VAT).

Nowe ceny wynikają ze zmian w prawie europejskim. Wyznaczają one stały limit cen połączeń i SMS-ów międzynarodowych liczonych w euro. Ceny będą co roku przeliczane na złotówki według aktualnego kursu.

Kraje i terytoria zależne należące do Unii Europejskiej oraz kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr (Republika Cypryjska), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Martynika, Majotta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Saint Martin, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Źródło: Orange Polska