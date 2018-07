Czas na obrót internetem ludzi (IoP)

Internet ludzi (Internet of People; IoP) został wprowadzony na rynek jako więcej niż tylko kryptowaluta. Jest to zdecentralizowana sieć, która umożliwia przeprowadzanie operacji między użytkownikami bez potrzeby angażowania pośredników. To z kolei umożliwia tworzenie aplikacji i realizację płatności po niższych kosztach, jednocześnie dając użytkownikom pełną kontrolę nad danymi osobowymi.

Takie rozwiązanie jest możliwe poprzez wykorzystanie monety IoP w sieci IoP opartej na tzw. Bitcoin Core (0.15.0.1) z obecnie nieznacznie zmodyfikowanym porozumieniem na temat działania wykorzystującym zatwierdzone adresy do omijania pułapki ASIC.

W tym roku IoP zaprezentuje nowy mechanizm porozumienia na bazie celowanych grafów acyklicznych (DAG), wady bizantyjskiej i głosowania wirtualnego w celu dalszego usprawnienia działalności. IoP charakteryzuje maksymalna liczba 21 milionów jednostek, a kapitalizacja rynkowa waluty wynosi 2,8 miliona dolarów.

Notowanie na giełdzie CoinBene pomaga IoP w osiągnięciu celu stania się internetem ludzi z decentralizacją aplikacji, płatności i zapewnieniem wygodnych rozwiązań na potrzeby społeczności.

Źródło: CoinBene, PAP