Cyfrowy odbiornik, odbiór analogowy? Kilka słów o cyfryzacji radiofonii

Jak informuje Związek Cyfrowa Polska w 2017 r. sprzedano 50 tys. cyfrowych odbiorników radiowych. To spora liczba biorąc pod uwagę fakt, że obecnie w cyfrowym standardzie można słuchać tylko 8 kanałów Polskiego Radia oraz jego stacji regionalnych, a zasięg ich odbioru jest bardzo ograniczony – stacji można słuchać tylko na obszarze ok. 33% powierzchni kraju. Jednak nawet 10% sprzedanych cyfrowych odbiorników to takie, za pomocą których nie odbierzemy polskich cyfrowych stacji radiowych. Zostały one bowiem wyprodukowane w technologii DAB. Tymczasem w Polsce, aby móc słuchać cyfrowego radia trzeba posiadać radioodbiornik wyposażony w nowocześniejszą technologię - DAB+.

Związek apeluje o uporządkowanie sytuacji na rynku sprzedaży radioodbiorników cyfrowych. W tej sprawie skierował list do premiera Mateusza Morawieckiego. Branża poprosiła szefa rządu o zainicjowanie prac nad wydaniem specjalnego rozporządzenia określającego minimalne wymagania techniczno-eksploatacyjne dla cyfrowych odbiorników wprowadzanych na polski rynek. Prace nad konkretnymi wymaganiami technicznymi cyfrowych odbiorników DAB + dedykowanych na rynek Polski będzie prowadził Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Wyniki pracy ekspertów będą stanowiły podstawę do wydania przez Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedniego rozporządzenia.

Zastanawia też sprawa daty całkowitego wyłączenia sygnału analogowego w Polsce. Razem z europejską organizacją branży cyfrowej Digital Europe postuluje o opracowanie jednolitej strategii dla całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska bowiem inaczej niż w przypadku telewizji naziemnej nie wyznaczyła dla radiofonii analogowej granicznej daty jej wyłączenia. Dziś w Europie na całkowite wyłączenie sygnału analogowego radia zdecydowała się jedynie Norwegia. Proces ten jest zaawansowany w wielu innych europejskich państwach, m.in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, Holandii, we Włoszech oraz Francji. Polska w tym zakresie czeka na decyzje Komisji Europejskiej.

Źródło: ZIPSEE