Cyberprzestępcy w natarciu. Ich aktywność rośnie na całym świecie

Wedle danych pozyskanych z chmury wywiadowczej ThreatCloud trzema najbardziej zainfekowanymi sieciami w czerwcu były Ugandyjska (indeks 96,2 pkt), Nigeryjska (95,3) oraz Gruzińska (94,8). W Europie najbardziej zagrożonymi były komputery w Macedonii (75,6).

Polska odnotowała co prawda spadek w ogólnoświatowym rankingu aż o 44 pozycje w stosunku do zeszłomiesięcznego zestawienia, jednak nie oznacza to, że aktywność przestępców była niższa. Indeks zagrożeń dla Polski (47,5) wzrósł o 13,1 punktów! Niższą pozycję zawdzięczamy zatem ogólnoświatowym wzrostom infekcji.

Jak donoszą analitycy Check Pointa, w czerwcu najpowszechniejszym typem malware był RoughTed, będący dużą kampanią malvertisingowową (odmiana reklam internetowych służących do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania), której początki datuje się na koniec maja. RoughTed zidentyfikowany został w 150 krajach i odpowiada za infekcję aż 28% sieci firmowych na całym świecie. W czołówce najpowszechniejszych malware znalazł się również Fireball - którego udział w zarażeniach sieci spadł czterokrotnie w stosunku do zeszłomiesięcznych wskaźników (z 20% do 5%) – oraz Slammer z odpowiadający za 4% infekcji.

W świecie urządzeń mobilnych trzema najaktywniejszymi „szkodnikami” były HummingBad, Hidad oraz Lotoor – wszystkie atakujące urządzenia z systemem Android.

W maju i czerwcu organizacje koncentrowały się głównie na zapewnieniu ochrony przed ransomware, w odpowiedzi na głośne ataki WannaCry i Petya. Jednak szeroka gama wektorów ataku odnotowana w tym miesiącu powinna przypomnieć firmom i organizacjom o konieczności zapewnienia skutecznej ochrony przed wszelkimi taktykami i metodami używanymi przez cyberprzestępców.