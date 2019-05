Cybergangi lubią korporacyjną organizację pracy

Lider zespołu, administrator sieci, data miner, specjalista ds. finansów – to przykłady stanowisk, bez których trudno sobie wyobrazić współczesne przedsiębiorstwo. Dokładnie tak samo zatrudniają i zarządzają swoim biznesem cybergangi. Przeciętny cyberprzestępca, tak jak przeciętny pracownik, jest jedynie trybikiem w korporacji. Różnicę widać w efektach pracy – przedsiębiorstwa budują wspólne dobro i płacą podatki, a cybergangi wręcz przeciwnie.

Cybergangi – nieuczciwa przewaga konkurencyjna nad twoją firmą

Ustrukturyzowane na kształt firm, działających zgodnie z prawem, cybergangi czerpią ze współczesnych metodologii zarządzania i budują swoje struktury oraz procesy, tak jak korporacje. Niektóre z tych organizacji posiadają nawet własne call center, aby zapewnić możliwość kontaktu z ofiarami ataków ransomware. Mają sieci partnerskie, pośredników sprzedaży, handlowców, researcherów i rekruterów. Tak samo, jak poważnie traktujemy konkurencję rynkową i chronimy przed nią swoje tajemnice firmowe, najwyższy czas podobnie zacząć traktować cyberoszustów. Świadomość siły stojącej za mafią cyfrową pomaga w niwelowaniu potencjalnych zaniedbań w ochronie przedsiębiorstw.

Kodować z „elitami”

Ze względu na to, że procesy są zbliżone są do tych w legalnych firmach (także procesy rekrutacji), wydają się adeptom programowania wkraczającym na ścieżkę kryminalną bezpieczne i transparentne. Początkujący programiści mają, niestety, świetną szansę nauki i rozwijania własnych umiejętności właśnie w cybergangach. Mogą tworzyć własne narzędzia lub rozwijać potencjał istniejących. Gdy zdobędą odpowiednią wiedzę i kompetencje, mogą stać się członkami wyrafinowanych grup używających skomplikowanych metod. Chęć przynależności do „elit” wyprzedzających w innowacjach cały świat oraz efektowne kariery byłych cyberprzestępców w legalnym środowisku, kuszą młodocianych lub zawiedzionych dotychczasową karierą programistów.

Warunki zatrudnienia, struktury

Warunki zatrudnienia oferowane wstępującym na ścieżkę przestępczą są bardzo nowoczesne – elastyczne godziny, home office, nielimitowany czas pracy. Cybergangi często pracują zdalnie z rozproszonych geograficznie lokalizacji, co powoduje, że trudno jest je namierzyć i rozbić. Takie struktury sprawiają, że cyberataki stają się coraz bardziej zautomatyzowane, nagłe i mniej kosztowne dla gangów. Natura struktury organizacyjnej dyktuje też automatyzację, zwiększa tempo działania i poprawia efektywność finansową. Koszty i ryzyka biznesu cyberprzestępców maleją, gdy płynność finansowa jest zachowana dzięki faktoringowi, a anonimowość dzięki kryptowalutom i dark webowi.

Autor: Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający F5 Poland