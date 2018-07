Cyberbezpieczeństwo jako aspekt strategii zarządzania

Prawidłowe zabezpieczanie systemów, w których przechowywane są wrażliwe dane obywateli, powinny stanowić podstawę społecznej odpowiedzialności biznesowej, lecz ostatnie badania przeprowadzone przez grupę użytkowników SAP w Ameryce wskazują że cyberbezpieczeństwo nadal nie stanowi priorytetu wśród kadry zarządzającej, zwłaszcza tych niezwiązanych z technologią informacyjną.

Jedną z przeszkód we wdrażaniu odpowiedniej strategii jest częste nieporozumienie pomiędzy kierownictwem wyższego szczebla i specjalistami IT. Wyżej wspomniane badanie wykazało, że ​​chociaż 80% ekspertów ds. Bezpieczeństwa obawiało się o cyberbezpieczeństwo, tylko 25% menedżerów podzieliło tę samą obawę. Na pytanie o strategię bezpieczeństwa cybernetycznego 12% nie miało żadnego pomysłu na strategię, a 23% nie wiedziało nic na ten temat. Aż 82% uznało, że ich aplikacje SAP stanowią "niewielką lukę" w infrastrukturze swojej firmy.

W dzisiejszej gospodarce słaba strategia bezpieczeństwa będzie bezpośrednio wpływać na dane klientów, patenty i informacje poufne. Jeśli zostaną naruszone, organizacja może nigdy nie odzyskać utraconej pozycji: wystarczy przytoczyć sytuację firmy Equifax. Po masowym ataku bezpieczeństwa, jej szefowie natychmiast zaczęli niszczyć dowody wskazujące na ich brak kompetencji. Według NBC News, były kierownik działu bezpieczeństwa Equifax był w rzeczywistości absolwentem szkoły muzycznej bez wykształcenia w dziedzinie bezpieczeństwa. Ten wyciek danych długo będzie służyć jako studium przypadku braku odpowiedniej strategii związanej z bezpieczeństwem.

O ile menedżerowie nie postawią sprawy cyberbezpieczeństwa jako priorytetu i nie zaczną inwestować w te obszary, takie jak uczenie maszynowe do aktywnego wykrywania zagrożeń, naruszenia danych mogą przyczynić się do poważnej katastrofy dla klientów jak i organizacji. Narażona jest reputacja i działania biznesowe firmy, które mogą znacznie ucierpieć. Kierownictwo przedsiębiorstw jest szczególnie narażone, gdyż w przypadku uchybień to oni poniosą największe konsekwencje.

Źródło: BitDefender