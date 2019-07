Coraz więcej otwartych danych do praktycznego wykorzystania

Dane udostępniane są bezpłatnie również do celów komercyjnych. Dzięki infromacjom udostępnianym na portalu dane.gov.pl powstało już wiele użytecznych aplikacji dla obywateli.

Od listopada 2016 r. liczba instytucji udostępniających dane na portalu wzrosła z 44 do 122, liczba API tj. kodów źródłowych umożliwiających wzajemną komunikację programów i tym samym tworzenie aplikacji - z 79 do 246, a liczba zestawów danych z 3737 aż do 13017.

Do korzystania ze strony nie jest wymagana rejestracja. Warto jednak założyć konto w serwisie, jeśli chcemy uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności, w tym tworzenia własnych zestawień danych i wygodnego śledzenia aktualizacji.

Przykłady aplikacji, które powstały na bazie udostępnianych przez nas danych

Mieszkańcy Trójmiasta znają pewnie aplikację ARbus, która umożliwia sprawdzenie rozkładu jazdy autobusów i tramwajów. Jak to działa? Wystarczy, że pasażer nakieruje obiektyw aparatu swojego telefonu na dowolną tablicę przystankową w Trójmieście (tę z logo autobusu lub tramwaju). Po kilku sekundach na ekranie zobaczy trójwymiarową elektroniczną tablicę z czasami odjazdów, której naprawdę na przystanku nie ma. Do tego potrzebna jest właśnie aplikacja.

Inna przydatna aplikacja, to Terminy Leczenia NFZ, która wyszukuje najbliższy wolny termin leczenia w ramach pakietu świadczeń gwarantowanych. Aplikacja korzysta bezpośrednio z bazy kolejkowej i oferuje przeszukiwanie jej pełnego spektrum - pozwala wyszukiwać wolne miejsca i sprawdzić terminy zarówno do lekarzy specjalistów, na zabiegi, badania diagnostyczne, jak i wolne miejsca w oddziałach szpitalnych. Wyszukiwanie terminów to nie wszystko - można bezpośrednio skontaktować się telefonicznie z wybranym szpitalem lub przychodnią oraz sprawdzić, czy dana placówka oferuje parking, windę, czy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Nowe bazy z obszaru zdrowia, turystyki, finansów i statystyki

Interesuje Cię, jakie dane zostaną otwarte w najbliższym półroczu? Zobacz najnowszy harmonogram otwierania danych publicznych. Znajdziesz tam propozycje otwarcia nowych danych oraz podniesienia otwartości danych już dostępnych na portalu dane.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji