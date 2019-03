Content marketing czyli jak reklamować firmę w interncie

Przede wszystkim – kluczowe znacznie ma tutaj słowo “wartościowe”. Teksty nie mogą być “jakieś”, muszą być napisane na jak najwyższym poziomie, a jednocześnie dobrze byłoby, a nawet jest to konieczne, aby znajdowały się tam słowa czy frazy kluczowe, które mogą wpłynąć na to, jak wysoko wyświetlamy się w wyszukiwarkach internetowych. A chcemy wyświetlać się wysoko, bo ma to znaczenie. Im wyżej się pokazujemy, tym łatwiej do nas trafić, więc potencjalni klienci częściej się pojawiają, a zysk z pewnością wzrośnie. Nie przesadzajmy jednak i nie szpikujmy naszego tekstu samymi słowami kluczowymi.

Warto pamiętać, że naszym zadaniem jest przekonanie do siebie czytelnika, więc to on powinien być najważniejszy podczas tworzenia dobrego wpisu z zakresu content marketingu. Dobrze zastanówmy się więc jak chcemy, aby on wyglądał, jakie kwestie poruszał - inaczej nici z dobrego działania, które może nam przynieść korzyści. Warto wspomnieć, że klient szuka informacji o danym produkcie w kilkunastu miejscach w Internecie, a dobry content marketing, może sprawić, że trafi właśnie do nas i zdecyduje się skorzystać z naszej oferty. Ponadto odpowiednio stworzony marketing z tego zakresu, może poprawić zaufanie do naszej marki nawet o 82%, a to bardzo dużo i wiele nam daje.

Jakie istnieją rodzaje content marketingu?

Jako że jest to marketing treści, opcji mamy naprawdę wiele. Możemy zdecydować się na artykuł sponsorowany, recenzje, artykuł ekspercki, blog firmowy, wykresy czy grafiki. Możemy wybierać z wachlarza możliwości to, co jest nam akurat potrzebne. Musimy jednak pamiętać, aby wszystko, za co się zabieramy było stworzone na dobrym poziomie. Absolutnym obowiązkiem jest zachowanie wysokiej jakości publikowanych treści, bo właśnie to okazuje się kluczem do stworzenia skutecznego content marketingu.

Najczęściej jednak spotkać można artykuły sponsorowane, które pojawiają się na blogach lub po prostu blogi firmowe, często prowadzone na zupełnie innych adresach, niż sama domena firmy. Często odpowiadają one na nurtujące potencjalnego klienta pytania, udzielając mu wielu przydatnych informacji. Ten rodzaj marketingu działa trochę jak marketing wirusowy, a nawet jest jego “gałęzią”. Ponieważ publikowane treści można podlinkowywać, przekazywać dalej, udostępniać, a to oznacza, że się szybko rozprzestrzenia. I to jest właśnie ogromny plus content marketingu, bo możemy dotrzeć do zadowalająco dużej, konkretnej, interesującej nas grupy osób.

Do najczęściej używanych narzędzi content marketingu możemy obecnie zaliczyć social media, newslettery, artykuły na stronach czy blogi.

Jak wyglądają koszty marketingu treści?

Content marketing jest drogi, nie ma się co oszukiwać. Jeśli ktoś myśli, że można usiąść, napisać kilka tekstów, a potem wrzucić je tu i tam, i jakoś to pójdzie - jest w błędzie. To działanie długofalowe, warto poświęcić mu nawet kilka lat. Trzeba zaplanować odpowiednią strategię, dobrać treści, stworzyć je, kontrolować, zbierać informacje, uaktualniać, pisać, pisać, pisać, tworzyć, znajdować miejsca do dystrybucji tekstów i tak w koło. Jeśli chodzi o konkretne kwoty... Dochodzą one czasem nawet do kilkudziesięciu tysięcy w skali roku. Wbrew pozorom nie jest to też tak łatwe zajęcie, jakim się wydaje.

Niestety nie da się zrobić wszystkiego samemu – lepiej jest zlecić działania z zakresu content marketingu, bo zależy nam, aby było to zrobione porządnie. Koszty mogą przerażać, ale zdecydowanie warto się na to zdecydować. Szczególnie teraz, kiedy blogi przeżywają swój renesans i są bardzo popularne, i naprawdę wiele osób je czyta.

Gdzie można zrobić dobrej jakości content marketing?

