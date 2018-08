Co wiesz o szkolnym ubezpieczeniu dziecka?

Przyzwyczajenie do nieobowiązkowej ochrony

Rodzice są bardzo przywiązani do ubezpieczeń szkolnych, mimo że są one nieobowiązkowe. Mniej niż połowa rodziców (42%) wie o możliwości zakupu takiej polisy indywidualnie, bez pośrednictwa szkoły.

– Rodzice są przyzwyczajeni do ubezpieczeń grupowych, a z drugiej strony ich oczekiwania co do ochrony wyraźnie wskazują, że powinni rozważyć indywidualną polisę NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), a nie tylko grupową szkolną – komentuje Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.