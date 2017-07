Co to jest serwer VPS i dlaczego warto go wybrać, zanim pomyślisz o serwerze dedykowanym

Co różni serwer VPS od serwera dedykowanego?

Kiedy wykupujesz usługę serwera dedykowanego, dostawca udostępnia ci na wyłączność jeden z komputerów, który znajduje się w centrum danych i jest stale podłączony do sieci internetowej. Taki komputer nazywamy serwerem, ponieważ udostępnia czyli serwuje swoje zasoby lub dane innym urządzeniom lub aplikacjom. Dzierżawiąc serwer dedykowany, dysponujesz nim w całości i nikt poza tobą nie ma dostępu do jego zasobów, takich jak procesor, pamięć RAM czy przestrzeń dyskowa.

Są jednak także serwery, które nie są dedykowane, ale zwirtualizowane. Te serwery, zwane też wirtualnymi maszynami lub serwerami VPS, powstają przy podzieleniu serwera dedykowanego na mniejsze części za pomocą oprogramowanie do wirtualizacji. Serwer VPS dysponuje tylko częścią sprzętowych zasobów serwera gospodarza (z ang. Host), na którym się znajduje, ale ponieważ jest to serwer prywatny – jego użytkownik ma tylko dostęp do zainstalowanego dla niego systemu operacyjnego i nie widzi pozostałych serwerów VPS, ulokowanych na tym samym hoście.

Technologia w służbie wydajności

Choć serwery VPS są tylko wydzielonymi częściami serwera dedykowanego, warto zwrócić uwagę na sprzęt, jaki został zastosowany przy ich wdrożeniu. Serwer-gospodarz będzie przecież działał non-stop, obsługując wiele systemów operacyjnych i aplikacji na nim umieszczonych. Stąd ważne jest, aby komponenty sprzętowe były najwyższej jakości. Serwerowe procesory Intel® Xeon® są przystosowane do pracy w środowiskach wieloprocesorowych – ich konstrukcja przewiduje pracę przez wiele lat bez wyłączania, a dodatkowo - gwarantują użytkownikom serwerów VPS dużą wydajność oraz dostępność.

Inny aspekt, często pomijany przy podejmowaniu decyzji o wyborze serwera, to rodzaj wirtualizacji. Na rynku istnieje wiele technologii umożliwiających zwirtualizowanie zasobów. To, którą z nich wybrał dostawca, ma znaczenie, gdyż często nakłada ona na nas dodatkowe ograniczenia. Pełna wirtualizacja KVM (kernel-based), oprócz bezpieczeństwa, umożliwia także dostosowanie serwera VPS ściśle do potrzeb naszego oprogramowania, na przykład przez wprowadzanie zmian w jądrze systemu (w systemach Linux).

VPS Twoim narzędziem biznesowym

Serwer, który hostuje Twój sklep lub stronę WWW, powinien być przede wszystkim użytecznym narzędziem w Twoim biznesie, a jego konfiguracja nie powinna Cię pochłaniać. Serwery VPS sprawdzają się w tej roli, ponieważ łączą w sobie najlepsze cechy serwerów dedykowanych z gotowymi rozwiązaniami, znanymi z hostingu współdzielonego. Użytkownicy korzystający z serwerów VPS cieszą się pełną niezależnością w konfiguracji usług, taką samą, jaką mają użytkownicy serwerów dedykowanych (dysponują pełnym dostępem administracyjnym ''root''). Z tą jednak różnicą, że opieka nad sprzętem i monitoring jego stanu należy do dostawcy usługi.

Serwery VPS umożliwiają różnorakie wykorzystanie, zarówno do programowania aplikacji, jak i do hostowania stron WWW lub sklepu internetowego. Dostawcy konkurują ze sobą, oferując coraz szerszy pakiet narzędzi, dzięki którym serwer VPS staje się użyteczny od razu po instalacji. Od popularnych paneli zarządzających, jak panele Cpanel czy Plesk Onyx, przez CMS WordPress i PrestaShop, aż po gotowe środowiska programistyczne typu Docker. Słowem - wybierasz to, co pozwoli Ci najszybciej przenieść Twój biznes na wyższy poziom. Jeżeli jeszcze się wahasz, czy wybrać serwer VPS, sprawdź, co możesz zyskać:

Serwer VPS rośnie wraz z Twoim biznesem

W odróżnieniu od hostingu współdzielonego, kupując usługę serwera VPS otrzymujesz serwer o konkretnych parametrach, znasz moc procesora i ilość dostępnej pamięci RAM.

Hosting współdzielony, choć pod pewnymi względami wygodny, stawia wiele ograniczeń.

Najważniejszymi z nich jest brak dostępu administracyjnego do systemu operacyjnego, a tym samym możliwości zmiany ustawień czy instalacji dowolnego oprogramowania. Oczywiście te same korzyści otrzymasz decydując się na serwer dedykowany, jednak w tym wypadku zostaniesz ograniczony przez konfigurację sprzętową serwera – zwiększenie przestrzeni dyskowej, gdy dyski są przepełnione lub dodanie większej ilości pamięci RAM, nie będzie prostą operacją.

Serwer VPS, ponieważ jest wirtualną maszyną, rządzi się zupełnie innymi prawami. Zwiększenie ilości pamięci RAM i mocy procesora jest standardowo dostępną opcją, a dodatkową przestrzeń dyskową można szybko dodać jako kolejną partycję w systemie.

Dzięki temu, gdy ruch na stronie WWW lub w sklepie internetowym zwiększa się, można stopniowo podnosić ilość niezbędnych zasobów, utrzymując koszty na minimalnym poziomie. Serwer VPS rośnie wraz z rozwojem Twojego biznesu, a Ty płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Wygodne bezpieczeństwo, czyli migawki w akcji

Gdy korzystasz z serwera dedykowanego, sam decydujesz, kiedy wykonujesz kopie zapasowe i gdzie składujesz archiwum z nimi. Kopie wykonujesz najczęściej przyrostowo, a cyklicznie także jedną pełną dla bezpieczeństwa. Koniecznie musisz też pamiętać o plikach konfiguracyjnych serwera! Ponowna konfiguracja i instalacja oprogramowania byłaby czasochłonna i ponowne uruchomienie całego systemu trwałoby w najlepszym razie wiele godzin.

Fakt, że serwer VPS jest wirtualną maszyną, zainstalowaną na serwerze hoście umożliwia wykonanie szybkiej kopii wszystkich danych, które się na nim znajdują w danej chwili. Taka migawka (snapshot), bo o niej mowa, umożliwia w razie awarii szybkie przywrócenie całego systemu z danego punktu w czasie. Jeżeli dodasz do tego tradycyjnie wykonaną kopię danych, nic nie zagrozi Twoim krytycznym danym.





Twój pierwszy krok w stronę infrastruktury as a service

Dla większości intensywnie rozwijających się projektów internetowych, przychodzi w końcu ten moment, gdy nie mogą pomieścić się już na serwerze VPS. Nie oznacza to jednak, że należy się całkiem rozstać z tym wygodnym rozwiązaniem. Serwer VPS często jest wybierany jako hosting aplikacji w fazie testów lub dodatkowy serwer monitorujący i zbierający dane o stanie pozostałych elementów infrastruktury. A gdy zarządzanie nim jest dodatkowo wspomagane przez narzędzia do automatyzacji, takie jak API, dzięki któremu można zautomatyzować reboot, reinstalację czy zwiększenie zasobów serwera VPS, stanie się on nieodzownym elementem infrastruktury hybrydowej, łączącej serwery dedykowane z elastycznymi instancjami cloud.

