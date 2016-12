Co robić, jeśli wylicytowałeś przedmiot, ale go nie otrzymałeś? Na przykładzie eBay.pl

Do Dziennika Internautów zgłosił się Czytelnik, który wygrał licytację i domaga się sfinalizowania umowy kupna-sprzedaży.

Wygrałem (...) na licytacji sprzęt do tworzenia muzyki ale sprzedający nie chce wysłać do mnie wylicytowanego przedmiotu. Podejrzewam, że nie jest usatysfakcjonowany osiągniętą ceną (sprzęt warty ok. 2000 zł wylicytowałem za 200 zł). (...) eBay.pl nie chce mi ujawnić danych.

Przepisy chroniące konsumentów, a tym samym kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy kupujący jest konsumentem, a sprzedający przedsiębiorcą. Dlatego też w tym przypadku ww. organ nie może nic zrobić.

Każda aukcja może być odosobnionym przypadkiem z uwagi na opis aukcji i regulamin serwisu aukcyjnego. Inaczej jest też w przypadku popularnej opcji „Kup Teraz”, ponieważ sytuacja prawna może być diametralnie inna.

- Aby móc mówić o potencjalnych roszczeniach kupującego Czytelnika, należy zastanowić się, czy umowa została skutecznie zawarta. W przypadku sprzedaży dokonywanej za pomocą aukcji umowa sprzedaży w myśl art. 701 § 1 k.c. jest zawierana w drodze aukcji. Co ważne - warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. Jeżeli zastrzeżenia takiego nie było, nie można zmienić warunków prowadzonej aukcji - tłumaczy aplikant adwokacki Michał Kluska z Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, członek Zespołu Eksperckiego Prawa Mediów Elektronicznych.

>> Czytaj też: Sprzedawali gips zamiast Viagry w internecie

Sonda Czy kiedykolwiek wygrałeś przedmiot na aukcji internetowej i go nie otrzymałeś? tak

tak nie

nie nie kupuję na aukcjach wyniki komentarze

Po stronie kupującego jest też ważny punkt do spełnienia – za przedmiot licytacji należy zapłacić. Warto w tej sytuacji spełnić świadczenia leżące po stronie kupującego, tj. zapłatę ceny sprzedaży oraz zgłoszenie gotowości do odebrania rzeczy. Gdyby takie polubowne załatwienie nie przyniosło oczekiwanych skutków, to pozostaje wystąpienie na drogę postępowania sądowego – tłumaczy Marcin Błaszyk, prawnik Kancelarii Renta Urowska i Wspólnicy / SLC s.c. Jeśli doszło do zapłaty, a kupujący towaru nie otrzymał, można przypuszczać, że doszło do popełnienia przestępstwa oszustwa z art. 286 Kodeksu karnego – dodaje.

Zgodnie z prawem kupujący może żądać danych sprzedającego. Zgodnie z regulaminem serwisu eBay – umowa podlega prawu polskiemu, zatem Czytelnik powołując się na art. 23 ust 1 pkt 2 oraz 5 może wystąpić do operatora serwisu aukcyjnego z żądaniem udostępniani mu odpowiednich danych umożliwiających powzięcie kroków prawnych - tłumaczy Michał Kluska.

Przedstawicielka serwisu eBay.pl, Wioleta Wrześniak, zapytana o możliwość otrzymania szczegółowych danych sprzedającego, informuje, że ważnym aspektem jest czas: do 60 dni i powyżej 60 dni od zakończenia aukcji.