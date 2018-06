Co mają ze sobą wspólnego bezpieczeństwo IT i piłka nożna?

Poznajmy kilka piłkarskich mądrości, które można również do świata bezpieczeństwa IT

"Stawiamy na kontrolowaną ofensywę!"

Zespół, który chce wygrać mecz, nie może stosować strategii defensywnej. Podobnie proaktywne badanie pozornie nieszkodliwych procesów IT jest ważnym elementem bezpiecznego komputera osobistego.

"W rozgrywkach pucharowych nie ma łatwych gier!”

"Pucharowa gra" to codzienna rzeczywistość dla bezpieczeństwa IT: codzienna walka z milionami ataków złośliwego oprogramowania, w których nawet najmniejszy wirus może stać się niebezpieczną furtką dla ataku. Silna obrona jest zawsze kluczowa. Dla bezpieczeństwa oznacza to ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym w celu eliminacji wirusów, złośliwego oprogramowania, trojanów, robaków, botów, oprogramowania ransomware i innych elementów, co czyni je istotną częścią każdej drużyny bezpieczeństwa IT.

"Dobre dopasowanie zespołu może mieć kluczowe znaczenie”

Na boisku to właśnie dobre zrozumienie i dopasowanie zespołu zapewnia ograniczenie błędów. W bezpieczeństwie IT, dobra współpraca pozwala na monitoring i ochronę wszystkich urządzeń - żadne dane nie zostaną utracone!

"Wygrana leży w solidnym przygotowaniu"

Dobre przygotowanie i analiza gry po meczu są niezbędne dla profesjonalnych zespołów i personelu zaplecza. Bezpieczeństwo IT nie różni się od tej strategii, jeśli chodzi o skanowanie i usuwanie złośliwego oprogramowania. Rozszerzona technologia usuwania szkodliwego oprogramowania skanuje komputer w poszukiwaniu wszystkich możliwych instalacji szkodliwego oprogramowania i, jeśli to konieczne, usuwa wcześniejsze infekcje, które pozostawały ukryte na komputerze przez dłuższy czas.

Źródło: Sophos