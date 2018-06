Co czwarty menedżer wątpi w wiarygodność wyników analityki danych

Raport „Guardians of trust” powstał na podstawie badania przeprowadzonego na blisko 2,2 tys. menedżerów działów biznesowych i IT zatrudnionych w spółkach na całym świecie. Wyrazili oni swoją opinię na temat głównych wyzwań, jakie stoją przed ich firmami.

Rola analityki danych w firmach stale rośnie

Według 92% respondentów nieprawidłowe wykorzystanie analityki danych może spowodować znaczący uszczerbek dla reputacji firm. Z kolei 61% CEO, którzy wzięli udział w badaniu „Global CEO Outlook Survey” przyznało, że budowanie zaufania klientów i partnerów biznesowych jest jednym z trzech najważniejszych priorytetów ich firm. W dobie postępującej cyfryzacji, wartość zaufania do biznesu jest nie do przecenienia. Jednak nie chodzi już tylko o zaufanie do marki, lecz także do wyników analizy danych, których wykorzystanie ma wpływać na zwiększenie efektywności biznesu. Tymczasem zaledwie 35% ankietowanych przyznało, że posiada pełne zaufanie do wyników stosowanej analityki danych. 19% menedżerów odpowiedziało, że posiada ograniczone zaufanie, a 6% przyznało, że całkowicie nie ufa wynikom analiz. Respondenci badania KPMG wskazali, że firmy chcące zapewnić wzrost zaufania do wykorzystywanych danych i analiz, powinny skupić się m.in. na: zapewnieniu wzrostu transparentności algorytmów i metodologii, wzmocnieniu wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów zapewniania jakości, nadzorze nad sztuczną inteligencją czy rozwoju standardów stosowanych zabezpieczeń.

Problemy z przypisaniem odpowiedzialności za analitykę danych w organizacjach

Pomimo tego, że menedżerowie mają świadomość rosnącej odpowiedzialności za analitykę danych, to wciąż brakuje klarownego przypisania odpowiedzialności za ten obszar w strukturze organizacyjnej. Wg 19% respondentów, taka rola spoczywa na dyrektorze ds. informatyki. Z kolei w 13% organizacji odpowiedzialność za obszar analityki danych przypisana jest dyrektorowi ds. danych, a w blisko co dziesiątej firmie odpowiedzialność spoczywa na programistach. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że zdaniem blisko jednej piątej ankietowanych odpowiedzialność za zapewnienie jakości w obszarze analityki danych powinna spoczywać na zewnętrznych podmiotach: niezależnych audytorach czy ciałach nadzorujących.

Coraz więcej decyzji biznesowych podejmowanych jest na podstawie analizy danych. Powoduje to jednak dyskusję, kto powinien być odpowiedzialny za skutki złej decyzji biznesowej podjętej na podstawie dostępnych danych. Ponad sześciu na dziesięciu respondentów uznało, że odpowiedzialność powinna zostać przeniesiona na dostawcę usług lub osoby odpowiedzialne za technologie w firmach. Analogicznie, w przypadku wskazania odpowiedzialnego za potencjalny wypadek spowodowany przez w pełni autonomiczny samochód, 62% respondentów uznało, że winnym kolizji jest de facto twórca oprogramowania. Na producenta auta oraz osobę będącą w samochodzie, która mogła zapobiec wypadkowi, wskazało 54% ankietowanych.

Pełna wersja raportu jest dostępna na tej stronie.

Źródło: KPMG