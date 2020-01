Co czeka kierowców w 2020 roku? Ma być drożej

W 2020 rok wchodzimy ze świadomością, że po raz pierwszy od kilku lat ubezpieczyciele zebrali mniej pieniędzy z OC komunikacyjnego (spadek o 1,3 proc. po III kw. br.). Jeszcze wyraźniej, bo o 10 proc. spadł wynik techniczny, za to odszkodowania z tytułu OC wzrosły o 6 proc. rok do roku. Może to oznaczać tylko jedno. Sukcesywny wzrost z cen, bo rosnąca wartość odszkodowań nie idzie w parze z drastycznymi obniżkami cen.