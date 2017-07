Chmura równie popularna jak internet? Zmierzamy w tym kierunku

Jak wynika z danych IDC, w 2017 r. wydatki na chmurę prywatną i publiczną wyniosą 594 mln dolarów. W 2020 r. wzrosną do 876 mln dolarów. Dla porównania, wydatki na chmurę w Europie Zachodniej wzrosną w tym czasie z 6,19 mld dolarów do 9,11 mld dolarów. Do końca 2017 roku aż 80% globalnych firm zainicjuje projekty w zakresie cyfrowej transformacji. To poważne wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw.

Brak inwestycji w chmurę grozi tym, że polskie firmy a co za tym idzie, nasza gospodarka, będą mniej innowacyjne. Chmura daje ogromne korzyści, w postaci nie tylko mniejszych kosztów, ale też szybkości wprowadzania nowych usług na rynek. Przedsiębiorstwa, które to rozumieją, po prostu w krótkim czasie deklasują konkurencję.

Rosnącą popularność chmury obliczeniowej w regionie potwierdzają dane firmy analitycznej IDC. Wyłaniają się z niego dwa ważne wnioski: po pierwsze, wartość rynku IT w ciągu najbliższych 4 lat będzie systematycznie rosła, choć nie wszędzie w takim samym tempie. IDC prognozuje, że wzrost wydatków na IT w latach 2016 – 17 w największym stopniu odczuwalny będzie w Polsce i wyniesie 3,7%. Dla porównania, w Czechach nie przekroczy on 1,9% a w Rosji odczuwalny będzie nawet spadek o ponad 2%.

O ile w 2016 r. wartość rynku IT w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła 38 miliardów dolarów, o tyle w 2020 r. wyniesie już 44 mld dolarów. Ale nie wzrost nakładów jest tutaj najbardziej istotny. Ciekawszy jest drugi wniosek - o ile udział outsourcingu IT w 2016 r. wyniósł 38%, o tyle w 2020 r. wzrośnie on już do 44%. W tym samym czasie udział tradycyjnych usług IT spadnie z 63% do 57%. Największy wzrost będzie udziałem outsourcingu infrastruktury (wzrost z 10 do 14%, w tym niemal dwukrotny wzrost wartości usług w chmurze – z 2,6% do 4,6%). W największym stopniu spadną natomiast nakłady na infrastrukturę klienta – z 23% do 20% w ciągu 4 najbliższych lat.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Oracle wynika, że obecnie już 40% firm z regionu, zatrudniających od 250 do 1000 pracowników korzysta z chmury. Niemal połowa firm zatrudniających ponad 2500 osób i 41% przedsiębiorstw posiadających od 1000 do 2500 pracowników planuje wdrożenie usług w chmurze lub ocenia możliwość ich zastosowania. Oceniamy, że za kilka lat usługi chmury publicznej staną się tak powszechne jak Internet. Doświadczenia pokazują bowiem, że chmura daje ogromne korzyści, w postaci nie tylko mniejszych kosztów, ale też szybkości wdrożenia, czy większego bezpieczeństwa danych. I co najważniejsze – przedsiębiorcy to dostrzegają i tematu chmury już nie bagatelizują.