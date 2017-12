Centrala telefoniczna a firmowy numer stacjonarny

Numer stacjonarny i jego znaczenie we współczesnym biznesie

Posiadanie stałego numeru stacjonarnego to bardzo ważna sprawa, szczególnie dla firm, które swoje usługi kierują głównie do odbiorców lokalnych. Po numerze kierunkowym widać bowiem, gdzie mieści się siedziba naszego przedsiębiorstwa, a wielu klientów wybiera firmę właśnie na podstawie jej lokalizacji.

Posiadanie numeru stacjonarnego to także większe zaufanie ze strony klientów. Taki numer telefonu, według wielu odbiorców, świadczy bowiem o posiadaniu przez firmę fizycznego biura w bliskiej od nich odległości i podnosi zaufanie do świadczonych przez nas usług. Klienci wcale nie muszą przy tym jednak wiedzieć, że tak naprawdę Twoje biuro mieści się w innym mieście, a nawet kraju. Wreszcie, stacjonarny numer telefonu to także oznaka prestiżu i ugruntowanej pozycji Twojej firmy.

Czy warto więc posiadać firmowy numer stacjonarny? Jeśli zależy Ci na lokalnych klientach i ich zaufaniu, zdecydowanie tak! Sprawa jednak nieco się komplikuje, kiedy decydujemy się zmienić miasto, a nawet przeprowadzić się do innego kraju, a nie chcemy przy tym rezygnować z naszej działalności i miejscowych klientów. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Centrala telefoniczna do biura i numer stacjonarny

Dobrym rozwiązaniem jest połączenie swojej firmy z centralą telefoniczną i podpięcie do niej naszego stałego numeru stacjonarnego. Praktyczność i funkcjonalność takiego rozwiązania sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na założenie w swoim biurze centrali telefonicznej.

Centrala telefoniczna do biura to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na znacznie lepsze zarządzanie połączeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi w każdej firmie. Dzięki jej obecności masz możliwość sprawnej obsługi klientów oraz lepszej komunikacji pomiędzy wszystkimi pracownikami. Nowoczesne centrale telefoniczne swoje działanie opierają na chmurze, mogą więc działać w dowolnym miejscu na świecie, gdzie mamy stały dostęp do Internetu. Nowoczesna platforma Call-Flow Management, na której opiera się centrala telefoniczna do biura w Dzinga, pozwala także na optymalizację komunikacji w każdym biznesie oraz sprawne zarządzenie wszystkimi połączeniami oraz podpiętymi do centrali usługami.

Centrala telefoniczna do biura pozwala także na jej obsługę nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych aparatów telefonicznych, ale także na podłączenie do niej telefonów komórkowych. Wreszcie, centrala telefoniczna umożliwia także obsługę numeru stacjonarnego, z którego połączenia możesz odbierać w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie. Wszystko to sprawia, że Twoja firma, bez względu na aktualną lokalizację, może posiadać przypisany do siebie stały numer stacjonarny, który będzie zawsze dostępny dla klientów.