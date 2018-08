Buty na wakacje, co spakować aby było modnie i wygodnie?

Buty – najważniejszy element wakacyjnej garderoby

Dlaczego buty są takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że nieodpowiednie mogą bardzo prosto zrujnować cały wyjazd. I nie ma w tym ani krzty przesady! Bo jaka przyjemność ze zwiedzania, spacerowania, czy pieszych wędrówek, jeżeli przez większość czasu cierpimy z powodu otarć, bąbli i odparzeń. Co gorsza, w niektórych przypadkach nieodpowiednie obuwie może być nawet niebezpieczne skutkując skręceniami lub złamaniami kończyn. Dlatego, pakując walizkę należy się kierować nie tylko modą , ale również zdrowym rozsądkiem.

Jedna, dwie pary, a może więcej?

Często stajemy przed dylematem ile par obuwia wziąć na wakacje. Niestety nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od kilku czynników, w tym od rodzaju wyjazdu, czasu jego trwania oraz naszych upodobań. Zawsze jednak warto mieć ze sobą zarówno buty sportowe, jak i elegantsze modele, ponieważ praktycznie każdy wyjazd stanowi kombinację błogiego lenistwa, zwiedzania oraz elementów przygody.

I tak na ten przykład, wybierając się nad morze, należy mieć ze sobą klapki, a także wygodne, ale eleganckie buty na spacery promenadą oraz kolacje ze znajomymi lub ukochanym mężczyzną. W tej drugiej roli najlepiej sprawdzą się koturny, obuwie typowo letnie, które z powodzeniem połączymy zarówno ze zwiewną sukienką, szalenie modnymi ostatnio kombinezonami, jak i szortami czy dżinsami.

Na tym jednak nie koniec! Dobrze jest też spakować jakieś wygodne, pełne buty, które przydadzą zarówno na dłuższych wycieczkach, podczas (odpukać!) niepogody, jak i na ewentualnych rejsach jachtem. W tej roli idealnie sprawdzą się adidasy lub snickersy, choć "od biedy" nadadzą się również baleriny. Miłośniczki obcasów mogą oczywiście zabrać jedną parę, jednak nie poleca się tutaj wysokich szpilek. Najlepszą opcją będą znacznie wygodniejsze i bardziej stabilne buty na słupku.

Buty na wakacje – na co zwracać uwagę?

Pakując buty na wakacje za priorytet powinniśmy przyjąć wygodę. W związku z tym z miejsca trzeba odrzucić wszystkie modele, z którymi mieliśmy jakiekolwiek niemiłe przygody, w postaci obtarć, czy bolących stóp. Pamiętajmy, nasze nogi również zasługują na odpoczynek! Podstawą są w większości sytuacji oczywiście klapki, zarówno nad morzem, nad jeziorem, jak i w górach. No chyba, że uciekamy przed upałami w chłodniejsze rejony...

W przypadku tradycyjnego plażowania wystarczą zwykłe japonki, czy inne wsuwane buty, jednak na spacerach czy na górskich szlakach potrzebujemy lepszego ekwipunku. W tej drugiej sytuacji należy postawić na zapinane klapki, takie, które będą dobrze trzymały stopę, a przy tym nie będą śliskie i zapewnią nam dobrą amortyzację.

Czy warto kupować na miejscu?

Ze względu na ograniczenia bagażu wiele osób decyduje się dokupić pewne rzeczy „na miejscu”. W niektórych przypadkach ma to niewątpliwie sens, zwłaszcza jeżeli chodzi o różne drobiazgi, w rodzaju kosmetyków, natomiast sprawa jest kontrowersyjna, jeśli chodzi o buty.

Jak informuje ekspert sklepu z butami Primastrada.pl, trzeba się liczyć z tym, że zagranicą, zwłaszcza w luksusowych kurortach będzie znacznie drożej. Jeżeli zatem wybieramy się w takie miejsce, lepiej zabrać potrzebne obuwie z Polski lub nabyć je przed wyjazdem. Ponadto, warto podkreślić, że zakupy na ulokowanych na nabrzeżu bazarach często są ryzykowne. Kupując tak klapki za niewielką kwotę nic nie ryzykujemy, jednak w przypadku droższych i lepszych modeli sprawa się komplikuje. Trzeba się bowiem liczyć z tym, że sprzedawane tam towary to najtańsze i najgorsze jakościowo produkty z Chin, które małą mają szansę na przetrwanie dłużej niż jeden sezon.

Co gorsza, ich użytkowanie może być czasami niebezpieczne, zwłaszcza w przypadku małych dzieci, których organizmy są dużo bardziej wrażliwe, ponieważ takie buty często są pozbawione koniecznych atestów i certyfikatów. Efektem ich noszenia mogą być między innymi odparzenia i wysypki.

Podsumowanie

Buty na wakacje to temat, który niewątpliwie zasługuje na uwagę. Jak już wyjaśniono, ich najważniejsze cechy, to przede wszystkim wygoda, wygoda i jeszcze raz wygoda. No i, rzecz jasna, dostosowanie do charakteru wyjazdu. Nie znaczy to jednak, że kwestie estetyczne mamy na czas urlopu odłożyć na bok. Wręcz przeciwnie! Dla miłośników eleganckiego, formalnego stylu będzie to doskonała okazja, aby spróbować czegoś innego niż klasyczne szpilki czy sztyblety. A nóż, okaże się, że styl sportowy, miejski czy casualowy może być miłą odmianą również po wakacjach. Zwłaszcza w kolorowym, inspirowanym nowo poznanymi krajami wydaniu.