Bruksela sięga po metody Wikileaks! Uruchamia skrzynkę do anonimowych przecieków

Anonimowe skrzynki do bezpiecznego przesłania niejawnych informacji do tej pory miał serwis Wikileaks albo niektóre media (np. Al Jazeera). Chodziło o to, aby osoby wiedzące o nadużyciach nie bały się nagłośnić jakichś skandali albo przekrętów. Władze zazwyczaj nie pochwalały działania "wyciekowców", ale oto Komisja Europejska nagle postanowiła skorzystać z ich pomocy!

Donieś Komisji! Nikt się nie dowie

Komisja uruchomiła anonimową skrzynkę umożliwiającą przesłanie informacji o kartelach. Usługa jest świadczona przez "zewnętrznego dostawcę usług specjalistycznych", który działa jako pośrednik i przekazuje wyłącznie treść otrzymywanych komunikatów bez podawania żadnych metadanych.

Przesyłane komunikaty są szyfrowane. Narzędzie nie tylko umożliwia przekazywanie informacji, ale również daje możliwość zwrócenia się do Komisji z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Chodzi o zwiększenie prawdopodobieństwa, że otrzymane informacje będą wystarczająco precyzyjne i wiarygodne, aby umożliwić Komisji wszczynanie dochodzeń.

Wiadomość można wysłać w dowolnym języku UE. Jeśli zechcesz otrzymać odpowiedź to musisz podać hasło, które będzie używane do deszyfrowania wiadomości zwrotnych.

- Osoby mające do czynienia z praktykami biznesowymi, które ich zdaniem są szkodliwe, mogą one pomóc unormować tę sytuację. Informacje wewnętrzne mogą być potężnym narzędziem wspierającym Komisję w wykrywaniu karteli i innych praktyk antykonkurencyjnych. To nowe narzędzie umożliwi nam gromadzenie i przekazywanie informacji przy zachowaniu anonimowości. Przekazywane informacje mogą w szybki i skuteczny sposób przyczyniać się do powodzenia prowadzonych przez nas dochodzeń z korzyścią dla konsumentów i całej gospodarki UE - mówiła Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Dotychczas większość karteli wykrywano w ramach komisyjnego programu łagodzenia kar, który umożliwia przedsiębiorstwom zgłaszanie ich własnego udziału w kartelu w zamian za obniżenie grzywien. Dzięki nowemu narzędziu Komisja będzie mogła dopaść takie kartele, w których nikt się nie złamał.

Wypadałoby najpierw chronić sygnalistów!

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Komisja Europejska chce korzystać z pomocy tzw. whistleblowerów (sygnalistów), niejako autoryzując ten sposób walki z nadużyciami. Niestety Komisja skupia się na nadużyciach podmiotów rynkowych, podczas gdy whistleblowerzy nierzadko ujawniają wpadki i nadużycia państw, służb i rządów. Wówczas wiele ryzykują.

Komisja Europejska powinna dać whistleblowerom nie tylko skrzynkę, ale także przepisy prawa chroniące osoby ujawniające nadużycia. Są plany stworzenia takiego prawa i już toczą się konsultacje w tej sprawie. Wypadałoby jednak najpierw chronić whistleblowerów i później korzystać z ich pomocy. Nie odwrotnie.

