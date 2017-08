Brak nawozów, pestycydów i automatyczne podlewanie, czyli sposoby na ekologiczny ogród

Problemy zdrowotne wynikające z obecności substancjo chemicznych w żywności oraz chroniczny stres wywołany niezrównoważonym trybem życia sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na opuszczenie miasta i zmianę swoich codziennych przyzwyczajeń. Sposobem na uregulowanie organizmu jest zwrócenie się w kierunku naturalnej żywności pozbawionej chemii. W tej kwestii ogromną rolę odgrywa także rosnąca z roku na rok świadomość społeczna, dzięki której bardziej dbamy o to, co ląduje na naszym talerzu.

Warzywa i owoce bez pestycydów - siła zdrowia

Decydując się na zmianę trybu życia i poprawę jakości posiłków, które przygotowujemy, sięgamy po żywność ekologiczną. Okazuje się jednak, że stały dostęp do warzyw i owoców pochodzących ze sprawdzonego źródła nie jest łatwy. Żywność ekologiczna pozbawiona chemii jest nie tylko trudno dostępna, ale przede wszystkim droga, przez co wiele osób decyduje się na wzięcie sprawy w swoje ręce i rozpoczęcie samodzielnej uprawy warzyw i owoców. Moda na przydomowe ogródki i balkonowe rabatki trwa. Coraz więcej osób decyduje się na założenie małego zagonu, który zapewni im dostęp do warzyw i owoców bez pestycydów i polepszaczy. Okazuje się, że zadanie nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać - wystarczy bowiem kawałek ziemi lub solidna donica balkonowa, by cieszyć się soczystymi i dojrzałymi pomidorami oraz bogatą gamą ziół.

Naturalne nawozy - to da się zrobić!

Kontrowersje w uprawie roślin budzą nawozy, bez których nierzadko nie można liczyć na obfite plony. Te sztuczne są szkodliwe dla zdrowia i mogą wywoływać silne reakcje alergiczne. Na szczęście z powodzeniem możemy stosować nawozy pochodzenia naturalnego, które z łatwością przygotujemy w warunkach domowych. Jednym z najbardziej znanych jest oczywiście obornik. Jego skuteczność potwierdzają wieki rolnictwa, mimo to trudno wykorzystywać go, np. uprawiając pomidory na balkonie. Z powodzeniem można jednak wykorzystać kompost albo torf, które nie dają aż tak intensywnego zapachu. Pierwszy ze wspomnianych nawozów możemy przygotować nawet w warunkach balkonowych. Wystarczy przygotować szczelne naczynie i zgromadzić w nim resztki przyciętych roślin. Przegnite resztki doskonale nawożą glebę. Działkowicze mogą przygotować specjalne miejsce, tzw. kompostownik, w którym przygotują większą ilość nawozu. Wśród naturalnych sposobów uzdatniania gleby warto wyróżnić także kora drzew będąca doskonałym źródłem próchnicy poprawiającej jakość podłoża.

Ekologiczne automatyczne podlewanie?

Nawadnianie gleby to bardzo ważny aspekt uprawy roślin. Bez niego nie możemy liczyć na obfite plony, a cała praca związana z prowadzeniem ogródka pójdzie na marne. Codzienne podlewanie jest nie tylko niezwykle czasochłonne, ale może być także nieekonomiczne i nieekologiczne. Wszak podlewamy ogródek wtedy, kiedy wydaje nam się, że zachodzi taka potrzeba. Okazuje się jednak, że czasami wilgotność gleby sprawia, że codzienne nawadnianie nie jest potrzebne. Z pomocą przychodzi automatyczne podlewanie. Zaawansowane systemy nawadniające sprawiają, że konstrukcja w stanie czuwania nie pobiera prądu, przez co jest energooszczędna i ekologiczna. Dodatkowo większość urządzeń jest wyposażona w czujnik wilgotności gleby, która uruchamia sprzęt tylko wtedy gdy zachodzi taka konieczność. Systemy automatycznego podlewania to rozwiązanie dla zapracowanych ogrodników oraz dla działkowiczów. Codzienne wizyty na daczy i regularne nawadnianie nie zawsze jest możliwe, ale można je zagwarantować, kupując profesjonalny sprzęt. Warto dodać, że niektóre urządzenia nadają się też do wykorzystywania na balkonie, choć wydaje się to być mało ekologiczne - niewielka przestrzeń wymaga znaczniej mniej czasu na pielęgnację, więc warto podlewać balkonowe rabaty samodzielnie - ograniczymy sprzęt i plastik wykorzystywany w domu, za co natura z pewnością będzie nam wdzięczna. Dostępne systemy nawadniania dostępne są na stronie https://www.kaercher.com/pl/home-garden/systemy-nawadniania.html.

Prowadzenie przydomowego lub balkonowego ogródka to czasochłonne zajęcie, jednak odpowiednia organizacja czasu oraz zaopatrzenie się w sprzęt do automatycznego podlewania ułatwią zadanie, a naturalna żywność, którą własnoręcznie wyhodujemy, przyniesie nam dużo zdrowia.