Blockchain to więcej niż bitcoin. Gdzie znajdzie zastosowanie?

Badania na temat technologii blockchain przeprowadziła firma Xopero Software S.A. Wyniki zostały opracowane w Miniraporcie IT "Blockchain".

Blockchain - czy wspomoże walkę z fake news?

The New York Times jako pierwszy postawił na technologię blockchain w walce z fałszywymi newsami. Specjaliści pracują nad rozwiązaniem służącym do uwierzytelniania zdjęć. W jaki sposób zamierzają to zrobić? Metadane kontekstowe wszystkich informacji będą przechowywane w postaci łańcucha bloków, z dokładnym uwzględnieniem tego kiedy, gdzie i przez kogo zdjęcie lub nagranie wideo zostało wykonane, w jakim zakresie przeprowadzono jego edycję i kiedy opublikowano je w sieci. Technologia blockchain zagwarantuje dodatkowo niezmienialność wspomnianych wyżej metadanych. NYT na początek skupił się na fotoreportażu. Docelowo projekt obejmie jednak wszystkie informacje publikowane przez serwis i ma zagwarantować wiarygodność danych publikowanych w wersji elektronicznej.

Cyberbezpieczeństwo 3.0

Atakujący preferują scentralizowane infrastruktury, w których przejęcie tylko jednego urządzenia stawia na szali bezpieczeństwo całej sieci. Blockchain może więc odegrać bardzo znaczącą rolę w nowoczesnym cyberbezpieczeństwie.

Zastosowanie dla tej technologii dostrzegam w zabezpieczeniu IoT. Przestępcy często przedostają się wewnątrz za pomocą urządzeń, które są słabo zabezpieczane, np. routery i switche. Z pomocą blockchain urządzenia mogą tworzyć konsensus grupowy odnoszący się do normalnych zdarzeń w danej sieci i blokować podejrzane węzły. Przeprowadzenie ataku na taką infrastrukturę byłoby dużo trudniejsze, jeśli w ogóle możliwe – mówi Karolina Dzierżyńska, redaktor Centrum Bezpieczeństwa Xopero Software.

FinTech jest o krok przed innymi…

... a dokładnie dwie największe organizacje płatnicze - Mastercard oraz Visa. Pierwsza z nich chce w najbliższym czasie uruchomić nowoczesną platformę płatności transgranicznych. McKinsey & Co szacuje, że zyski z tego typu operacji rocznie rosną w granicach 6 procent i w 2020 r. przekroczą 2 biliony dolarów. Jednak do tej pory banki niewiele robiły, aby poprawić procesy związane z płatnościami transgranicznymi. W rezultacie od lat pozostają one drogie, a klienci borykają się z wieloma problemami. Mastercard liczy więc na to, że platforma rozwiąże większość z nich. W pierwszej kolejności przetwarzanie płatności międzynarodowych, zarządzanie płynnością oraz problem braku standaryzacji i połączeń między bankami a krajowymi systemami rozliczeniowymi. Patrząc na to z tej perspektywy, blockchain wydaje się więc bardzo sensownym wyborem. Visa z drugiej strony od blisko 5 lat rozwija autorski program o nazwie Visa Token Service (VTS). Wykorzystanie tokenizacji wpłynęło m.in. na wzrost bezpieczeństwa I wygody transakcji w e-commerce i m-commerce. Co istotne, dzięki tokenom spadła także liczba odrzucanych transakcji płatniczych.

Zmierzch ery smartphonów, czas na blockchain-phone

Czy tak będzie w rzeczywistości czas pokaże, ale już dziś specjaliści zakładają, że segment blockchain devices zaliczy bardzo szybki rozwój. MarketsandMarkets w swoim najnowszym raporcie podaje, że w 2024 roku rynek urządzeń oparty o technologii blockchain będzie już wart 1,285 miliardów dolarów.

Blok on Blok, czyli pierwszy telefon oparty na blockchain odegra również istotną rolę w tworzeniu internetu 3.0. Czyli w pełni zdecentralizowanej sieci, w której każdy użytkownik będzie posiadać pełną kontrolę nad własnymi danymi. Po pierwsze, gdy użytkownik wyśle wiadomość lub wykona połączenie za pośrednictwem BOB’a, zostaną one “przekazane” do odbiorcy za pośrednictwem łańcucha bloków a nie jak ma to miejsce obecnie przez scentralizowanego operatora komórkowego. Każda operacja na takim urządzeniu będzie miała charakter zdecentralizowany. Użytkownik będzie mógł korzystać z zdecentralizowanych aplikacji (dapps), mieć dostęp do usług opartych o blockchain, a samo urządzenie będzie także pełnić rolę węzła w łańcuchu Function X.

Czas internetu 3.0 nadchodzi wielkimi krokami

- Blockchain już odgrywa istotną rolę w bankowości, zarządzaniu łańcuchem dostaw czy ochronie zdrowia. Warto wspomnieć plany sieci Walmart, która testuje sieć opartą na “prywatnym” systemie Blockchain do monitorowania łańcucha dostaw żywnościowych. Innym przykładem mogą być plany stworzenia platformy zawierania pełnoprawnych kontraktów z użyciem mechanizmu “smart contract” w technologii Blockchain (inicjatywa Open Law) czy wreszcie sieć Sovrin, której celem jest stworzenie nowej generacji infrastruktury alternatywnej do tradycyjnych już podpisów cyfrowych - wskazuje dr Mirosław Sopek, wiceprezes MakoLab S.A.

Więcej w miniraporcie Blockchain z opiniami ekspertów Xopero Software S.A. oraz MakoLab S.A.