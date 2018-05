Blockchain i marki luksusowe

Problemem, z którym boryka się obecnie przemysł luksusowy to fałszowanie produktów. W 2017 roku, światowy rynek towarów podrabianych został wyceniony na ponad 460 mld dolarów. W samej Unii Europejskiej przez takie działania, przemysł odzieżowy, obuwniczy oraz rynek akcesoriów traci w ciągu roku około 26,3 mld euro (około 27,7 mld dolarów) przychodów. Firmy stworzone z myślą o ograniczeniu oszustw wykorzystują technologię blockchain w walce z tym narastającym problemem.

Technologia zyskuje zastosowanie na przykład w przemyśle winiarskim. Firmy mogą śledzić butelki wina na podstawie ukrytych kodów nadawanych im przez winnice. Proces ten ma na celu zapobiegać falsyfikacji butelek. Obecnie trwają badania nad wdrażaniem omawianej technologii w handlu dziełami sztuki.

Paszport dla produktu?

Blockchain może być wykorzystywany jako środek bezpieczeństwa dla produktów luksusowych. Używanie go podczas dokonywania transakcji działa jak „paszport” dla produktów. Oprócz rejestrowania ich drogi z miejsca produkcji do miejsca sprzedaży, blockchain śledzi również zmianę właścicieli. Stanowi to kolejną warstwę zabezpieczeń w przypadku kradzieży towarów. W przypadku kradzieży przedmiotu, jego właściciel może zapisać takie działanie w łańcuchu blokowym. Wówczas, gdy skradziona rzecz zostanie sprzedana, nowy właściciel będzie mógł to sprawdzić i powiadomić właściwe organy. Funkcja ta jest szczególnie potrzebna na rynku wtórnym oraz w handlu zabytkami. Firmy takie jak chińska VeChain już oferują aplikacje dla technologii blockchain, pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo podczas transakcji.

Blockchain nie jest nową technologią, ale jego niezliczone zastosowania dopiero od niedawna zaczynają podbijać świat. Dzięki nieedytowalnej i publicznej księdze głównej, blockchain może zaoferować wiele rozwiązań różnym branżom - od zwiększonego zaufania wśród konsumentów, po przejrzystość w transakcjach. Co ciekawe, o ile wszystkie transakcje dokonywane w łańcuchu są publiczne, o tyle właściciel takiej transakcji pozostaje anonimowy. Stwarza to nowe możliwości dla konsumentów, którzy chcą zachować poufność i chronić swoje dane osobowe. Patrząc na wszystkie korzyści płynące z wykorzystania technologii, warto obserwować to, w jaki sposób branża luksusowa wykorzysta blockchain w przyszłości.

Autor: Marcin Rupiński, CEO sieci reklamowej Royal Ad