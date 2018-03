Biznes potrzebuje nowych UX designerów

Produkt, który dana firma sprzedaje, musi odpowiadać potrzebom użytkownika, być dla niego zrozumiały i rozwiązywać konkretny problem. Dotyczy to najczęściej produktów cyfrowych takich jak: aplikacje mobilne oraz strony internetowe czy desktopowe. Zadaniem osoby na stanowisku UX designera jest uczestnictwo w procesie tworzenie produktu i zaprojektowanie go w ten sposób, aby klient miał po skorzystaniu z niego jak najlepsze wspomnienia.

Jakie są główne zadania UX designera?

Zakres obowiązków UX designera jest zróżnicowany i musi być dopasowany do konkretnego projektu oraz przedsiębiorstwa. Projektant UX ma wpływ na strategię produktu i powinien ściśle współpracować z osobami decyzyjnymi w firmie. Dobra znajomość programów do tworzenia prototypów np. Sketch, InVision, Axure, dobre zarządzanie emocjami w zespole, umiejętności graficzne, przewidywanie nadchodzących zagrożeń – to tylko kilka przykładowych kompetencji, które powinien posiadać projektant UX. Dla pracodawcy dodatkowym atutem będzie również dobra wiedza z zakresu psychologii i socjologii, która pozwala na przekonywanie do swoich argumentów i zadawanie trudnych pytań. Istotna jest również empatia, która pozwala myśleć o użytkownikach.

Do najważniejszych zadań UX designera należy projektowanie interakcji oraz makiet, które przedstawiają koncepcję danego produktu i określają poszczególne funkcje oraz interakcje z użytkownikiem. Ponadto zajmuje się on badaniem i testowaniem rozwiązań z użytkownikami, aby okazały się one użyteczne i rozwiązujące problem, dla którego dany produkt został zaprojektowany. Kolejny aspekt to bliska współpraca z klientem oraz sektorem biznesowym i to najlepiej już od etapu projektowania danego rozwiązania. Projektant UX powinien mieć wpływ na całą strategię budowania produktu i mieć możliwość zadawania pytań i upraszczania problemów.

Jak zostać UX designerem?

Wybór kariery ukierunkowanej na UX design może okazać się bardzo dobrym posunięciem, ponieważ gwarantuje duże możliwości zatrudnienia oraz szanse na kreatywną pracę w biznesie i nowych technologiach.

Aby zdobyć wiedzę w tym zawodzie nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Polskie uczelnie w swojej ofercie dydaktycznej oferują kierunki, które pozwalają na poszerzenie wiedzy w zakresie psychologii projektowania. Innym rozwiązaniem mogą być również kursy online, które dostępne są najczęściej w języku angielskim, jak również warsztaty. Duży nacisk należy położyć zwłaszcza na wiedzę praktyczną i poznanie zagadnień jakimi zajmuje się projektant UX. Osoby interesujące się nowymi technologiami, posiadające umiejętności analitycznego myślenia czy zdolności komunikacyjne i chcące mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość z pewnością znajdą coś dla siebie.

Projektant user experience to świetny przykład tego, w jaki sposób postępująca cyfryzacja zmienia podejście biznesu i wytycza nowe kierunki rozwoju. Rosnące zapotrzebowanie na ulepszanie swoich usług powoduje zwiększenie poszukiwań kompetentnych specjalistów, posiadających właściwe umiejętności. Przekrój branż, w których potrzebni są UX designerzy, jest bardzo szeroki. Największa ich liczba pracuje w tzw. software house'ach, ale znajdziemy ich też w sektorze e-commerce, reklamy, branżach bankowej czy farmaceutycznej. Projektant UX to, jak podkreślają sami zainteresowani, praca dająca możliwość realizacji w wielu obszarach i jest zawsze interesująca, a przy tym daje dużą satysfakcję. Może zatem czas się przebranżowić?

Autor: Agnieszka Garbacik, Head of Design w firmie intive