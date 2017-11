Bitcoin najlepszym międzynarodowym środkiem przekazywania wartości

Bitcoin powstał w 2009 roku. Nie wiadomo kim jest jego twórca, znany jest jedynie jego pseudonim - Satoshi Nakamoto. Wymyślił on system, który motywuje nowych uczestników sieci do dodatkowego zabezpieczania jej. System cały czas rośnie, dołączają do niego nowi użytkownicy, którzy oddając moc obliczeniową zwiększają jego bezpieczeństwo.