Bezpłatne konta dla firm na przejazdy pracowników po mieście pojazdami na minuty. Vooom ruszyło z akcją urodzinową

Vooom to polska platforma MaaS (Mobility-as-a-Service – z ang. Mobilność jako Usługa), która integruje na jednej mapie wszystkie środki transportu współdzielonego, taksówki oraz komunikację publiczną. Dzięki aplikacji wypożyczenie hulajnogi, roweru, skutera czy samochodu to kwestia dosłownie kilku kliknięć, gdyż wynajem pojazdów różnych operatorów odbywa się bezpośrednio na platformie. Vooom, który jest częścią grupy kapitałowej założonej przez Michała Kicińskiego, współtwórcę firmy CD Projekt, właśnie obchodzi pierwsze urodziny. Z tej okazji ogłosił premierę nowego rozwiązania.

Indywidualne przejazdy są bezpieczniejsze

- W Vooom wprowadziliśmy rejestrację bezpłatnych kont firmowych, które umożliwią zapewnienie zatrudnionym alternatywnych środków transportu np. hulajnoga, skuter, carsharing w postaci Pakietów Mobilności, czyli elastycznych budżetów na przejazdy dla pracowników. W ten sposób wychodzimy naprzeciw niepewności i trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się obecnie wiele biznesów. Pandemia to paradoksalnie dobry moment na wypróbowanie nowego rozwiązania, zwłaszcza w trudnej rzeczywistości gospodarczej. W Vooom wierzymy, że najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Dlatego już na początku pandemii rozpoczęliśmy działania zmierzające do wypracowania nowych rozwiązań transportowych, które zapewnią naszym użytkownikom komfort i bezpieczeństwo. Nie zwalniamy tempa – zapewnia Włodzimierz Łoziński, CEO w Vooom.

Bezpłatne podłączenie na platformie daje firmie natychmiastowy dostęp do wszystkich zrzeszonych w ramach MaaS operatorów w całej Polsce. Wśród partnerów Vooom znajdują się czołowi gracze polskiego rynku miejskiej mobilności – iTaxi, innogygo!, Hop.City, Blinkee, ING Bank Śląski, Triggo oraz AXA, co daje szansę na kompleksową obsługę nawet wymagających klientów. Wystarczy, że pracodawca zasili konta pracowników funduszami na przejazdy i może korzystać z Pakietów Mobilności w ramach swojej działalności biznesowej.

Jak oszczędzić na flocie i pojazdach służbowych

Oferta Vooom to nie tylko umożliwienie pracownikom alternatywnego, indywidualnego dojazdu do pracy, ale również skuteczny sposób optymalizacji comiesięcznych kosztów transportowych. Pozwala uniknąć ryzyka związanego z długoterminowymi umowami leasingowymi lub najmu oraz ich obsługą, a jednocześnie zapewnia stały dostęp do indywidualnego transportu dla tych biznesów, których nie da się prowadzić w pełni zdalnie. Vooom umożliwia również rezygnację z posiadania stałej floty samochodowej, w zamian za to oferując środki transportu „na żądanie” z elastycznymi i łatwiejszymi do rozplanowania budżetami.

Z wyliczeń Vooom wynika, że przesiadka do pojazdów współdzielonych i rezygnacja z zaledwie jednego służbowego auta w skali roku może obniżyć koszty funkcjonowania firmy nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. W porównaniu do leasingu lub długoterminowego samochodu klasy kompaktowej (o wartości ok 90 tys. zł) miesięczne korzyści z jednego pojazdu mogą wynieść nawet 1,5 tys. zł, przy założeniu, że koszty stałe, czyli rata i koszty utrzymania oscylują w granicach 2100 zł, nie uwzględniając kosztów paliwa. Tymczasem Pakiet Mobilności Vooom dla jednego pracownika, uwzględniający kilkaset kilometrów przejazdów różnymi pojazdami to koszt zaledwie 600 zł miesięcznie.

Pakiety Mobilności Vooom jeszcze korzystniej wypadają w przypadku porównania kosztów wejścia i wyjścia. W przypadku leasingu auta za 90 tys. zł wkład własny może wynieść od 5000 zł, a wykup końcowy auta to kolejne 1000 zł lub więcej, jeśli zdecydujemy się, aby jego wartość była wyższa niż kilka procent. Za wdrożenie jednego pakietu Vooom normalnie firma jednorazowo zapłaci 42 zł, a obecnie - do końca 2020 r. koszt wejścia na platformę wynosi 0 zł. Co więcej, środki na przejazdny ulokowane w Pakiecie Mobilności w 90 proc. przechodzą na kolejny miesiąc, a w sytuacji lockdownu ratę za samochód stojący w garażu lub na firmowym parkingu trzeba nadal płacić.

Firmy inwestują w samochody służbowe, zakładając ich intensywną eksploatację. W rzeczywistości nawet przed wybuchem pandemii większość z nich wykorzystywana była zaledwie przez 5% czasu, pozostałe 95% zajmując miejsce na parkingu i generując dodatkowe koszty. Obecnie, kiedy praca zdalna stała się powszechna, ich użycie może spaść jeszcze bardziej. Dlatego zamiana leasingu lub najmu na Pakiety Mobilności od Vooom to idealne rozwiązanie nawet dla przedsiębiorców, którzy pokonywali rocznie mniej niż 10 tysięcy kilometrów.

Powrót do nowej normalności

Długotrwała izolacja społeczna podczas największego zagrożenia epidemicznego sprawiła, że mieszkańcy mają coraz większą potrzebę wyjścia z domu i spotkań ze znajomymi. Równocześnie coraz więcej biznesów funkcjonuje online, a pracownicy wykonują swoje obowiązki z domu, co zmieniło powszechne nawyki i potrzeby związane z przemieszczaniem się. Mobilność jako usługa może stać się niezwykle istotnym elementem nowej rzeczywistości, zwłaszcza gdy minie największe zagrożenie zakażeniem. Umożliwi podróże prywatne i służbowe oraz przewóz sprzętu i towarów bez konieczności posiadania i utrzymania pojazdu.

Wszyscy partnerzy Vooom pracują nad propagowaniem proekologicznych rozwiązań transportowych opartych na pojazdach współdzielonych oraz elektromobilności, w tym ING Bank Śląski, który na początku 2020 roku zainwestował w Vooom 1 milion złotych. Już w pierwszym miesiącu izolacji Vooom intensywnie włączył się w działania na rzecz stworzenia tzw. transportu kryzysowego, czyli platformy umożliwiającej dostęp do szerokiej oferty transportowej i bezpiecznych przejazdów dla osób, które z przyczyn zawodowych lub z powodu nagłych wydarzeń nie mogły zostać w domu. W tym celu Vooom otworzył swoją aplikację dla wszystkich chętnych do współpracy operatorów pojazdów „na minuty” oraz prowadzi intensywne rozmowy z samorządami nad sposobami przywrócenia zaufania do transportu publicznego.

- Podstawą naszej działalności jest idea, że technologia ma służyć ludziom i poprawiać codzienną jakość życia. Pandemia jasno pokazała, że firmy muszą wziąć większą odpowiedzialność i włączyć się aktywnie w działania na rzecz społeczeństw, zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska. Nasze spółki, takie jak Vooom w transporcie czy obecnie zaangażowana w produkcję wentylatora dla pacjentów z COVID-19 Mudita oparte są właśnie na takich wartościach – podkreśla Łukasz Anwajler, co-CEO Mudita, spółki należącej do grupy kapitałowej założonej przez Michała Kicińskiego.