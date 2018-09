Bankowa mobilność z podziałem na płeć

Wyniki badania #MobilnyPortretPolaka wskazują, że z bankowości mobilnej w telefonie korzysta 50% mężczyzn i 36% kobiet. Mężczyźni używają jej zdecydowanie częściej niż kobiety – codzienne lub prawie codzienne robi to blisko co piąty mężczyzna i częściej niż jedna na dziesięć kobiet.

Dlaczego korzystamy z bankowości mobilnej? Jako główny powód panie podają możliwość zajrzenia na swoje konto w każdym momencie (26%), mężczyźni – ponieważ mając bank zawsze przy sobie mogą w dowolnym momencie zarządzać pieniędzmi (29%).

Czynności, które wykonujemy w bankowej aplikacji mobilnej, są różne w zależności od płci. Kobiety częściej niż mężczyźni opłacają w ten sposób rachunki i czynsz (61% kobiet vs. 56% mężczyzn), częściej też płacą za zakupy w sklepach internetowych (77% kobiet vs. 73% mężczyzn). Mężczyźni częściej płacą BLIKIEM (44% mężczyzn vs. 27% kobiet), zbliżeniowo telefonem (35% mężczyzn vs. 22% kobiet), częściej doładowują też przez aplikację bankową telefon (45% mężczyzn vs. 22% kobiet).

Płeć determinuje też nasze wybory w sklepach internetowych. Okazuje się, że prawdziwymi entuzjastami kupowania sprzętu elektronicznego mobilnie są mężczyźni (46% mężczyzn vs. 5% kobiet). Znacznie częściej kupują też w ten sposób produkty spożywcze (29% mężczyzn, 8% kobiet), sprzęt sportowy (33% mężczyzn, 9% kobiet) i AGD (28% mężczyzn, 9% kobiet). Za to panie częściej od mężczyzn kupują mobilnie książki (50% kobiet vs. 40% mężczyzn), kosmetyki (41% kobiet vs. 25% mężczyzn) oraz leki i suplementy diety (17% kobiet vs. 15% mężczyzn).

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Banku Millennium w grudniu 2017 na reprezentatywnej, 1000-osobowej, ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 18 i więcej lat. Technika badawcza: CATI.

Źródło: Bank Millennium