Azimo uruchamia swoje usługi w Polsce

Polsko-brytyjski startup służący do międzynarodowych przelewów online jest od niedawna dostępny dla osób mieszkających w Polsce. Ten ruch ma na celu wejście na wart 6 miliardów dolarów polski rynek przekazów pieniężnych, który od 2013 roku urósł czterokrotnie.

Azimo jest jedną z pierwszych firm, które dostrzegają potencjał Polski jako rynku dla wychodzących przekazów pieniężnych. Michael Kent, CEO Azimo, stwierdził: „Polska jest w naszym DNA. Mamy siedzibę w Krakowie i ludzi na terenie całego kraju. Stereotyp Polaków emigrujących w poszukiwaniu lepszego życia gdzie indziej jest szybko zastępowany przez emigrantów przybywających tłumnie do Polski, by szukać szczęścia.”

Polacy wysyłają do domu równowartość ok. 7 miliardów dolarów rocznie, nic dziwnego więc, że Polscy emigranci od dawna są popularną grupą docelową dla firm zajmujących się przekazami pieniężnymi w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jednak w ostatnich latach niedobór siły roboczej, spowodowany spadkiem liczby urodzeń i emigracją 2 mln Polaków do innych państw członkowskich UE, uczynił z tego kraju czołowy cel wyjazdów dla pracowników z sąsiednich państw, takich jak Ukraina. W 2017 r. wydano Ukraińcom ok. 1,7 mln pozwoleń na pracę w Polsce.

Nowa usługa pozwoli klientom w Polsce cieszyć się tym samym produktem, który Azimo oferuje w 27 innych krajach europejskich. Klienci będą mogli wysyłać pieniądze do 190 krajów i terytoriów na całym świecie, korzystając z takich metod dostawy, jak przelew bankowy, odbiór gotówki czy doładowanie telefonów komórkowych.

Azimo zostało założone w 2012 roku i ma biura w Londynie i Krakowie. W 2018 roku Azimo znalazło się na 34 miejscu na liście Sunday Times Hiscox Tech Track, rankingu najszybciej rosnących startupów technologicznych. Do inwestorów Azimo należą japoński gigant Rakuten, polski fundusz inwestycyjny MCI i brytyjski Frog capital.