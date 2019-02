Automatyzacja kampanii Facebook. Komu się opłaca?

Czym są kampanie Facebook Ads?

Facebook Ads to nic innego, jak kampanie sponsorowane na portalu społecznościowym Facebook i w aplikacjach, które przynależą do Facebooka (przede wszystkim mowa tu o Instagramie i Messengerze). W każdej z nich możliwe jest promowanie swoich usług, produktów i innych, za pomocą różnych typów reklam o podobnym schemacie, na który składają się zwykle dwie części: format reklamy (mający wpływ na jej ostateczny wygląd; może to być m.in. obraz, wideo, pokaz slajdów, canva, oferta, wydarzenie itd.) oraz miejsce publikacji reklamy (konkretna aplikacja należąca do Facebooka). Największą korzyść Facebook Ads stanowi fakt, że na ten moment jest to najszybsza metoda, która pozwala dotrzeć do ściśle sprecyzowanej grupy odbiorców.

Jakie korzyści niesie automatyzacja kampanii reklamowych na Facebooku?

Tworzenie reklam na Facebooku i pozostałych aplikacjach nie jest może bardzo trudne, ale dość czasochłonne, a i samo zapoznanie się z panelem reklamowym i jego możliwościami oraz optymalizacja kampanii reklamowych zajmuje wiele czasu. Prowadząc własny biznes, będący często jednoosobową działalnością, nie sposób zająć się wszystkimi jego aspektami w równie zadowalającym stopniu. Jednocześnie, działania marketingowe należą do jednych z najważniejszych w przypadku prowadzenia firmy, a sam Facebook daje wręcz nieograniczone możliwości promowania się w sieci. Dlatego warto skorzystać z narzędzi do automatyzacji kampanii reklamowych na Facebooku, takich, jak nowa funkcji SeoPilot, dostępna na stronie https://www.seopilot.pl. Do najważniejszych korzyści takiego rozwiązania należą:

automatyzacja wyboru grupy docelowej,

generowanie tekstów ogłoszeń na podstawie określonych fraz kluczowych,

automatyzacja doboru grafik do ogłoszeń,

stworzenie kampanii reklamowej Facebook Ads w 5 minut.

Dla kogo automatyzacja kampanii Facebook jest opłacalna?

Automatyzacja kampanii Facebook Ads za pomocą nowej funkcji SeoPilot, przeznaczona jest przede wszystkim dla małych firm, dysponujących niskimi budżetami reklamowymi i dla przedsiębiorców, którzy chcieliby reklamować się na Facebooku, ale nie mają w tym zakresie zbyt dużego doświadczenia, a chcieliby zająć się tą kwestią sami. Zaprojektowany przez profesjonalistów system sam generuje ogłoszenia, dobiera do nich grafiki, automatycznie ustawia grupę docelową dla kampanii. Choć panel SeoPilot w zakresie Facebook Ads jest bardzo uproszczony, specjaliści są otwarci na pomoc początkowym użytkownikom i są w stanie skonfigurować bezpłatnie pierwszą kampanię, by zapoznać ich z narzędziem. Agencje i osoby z dużym doświadczeniem w konfigurowaniu i optymalizacji kampanii na Facebooku również mogą korzystać z tego rozwiązania, by usprawnić swoją pracę. W nowej sekcji udostępnianej przez SeoPilot wystarczy dokonać wyboru strony, którą się zarządza i dla której chce się prowadzić działania reklamowe, podać adres UR strony WWW, na którą ma być kierowany ruch z kampanii, wprowadzić nazwę kampanii lub pozwolić systemowi na nadanie nazwy domyślnej, a także wprowadzić słowa kluczowe, które opisują oferowane usługi lub produkty. Tworzenie w ten sposób kampanii Facebook Ads jest nieskomplikowane i pozwala oszczędzić sporo czasu, a jednocześnie osiągnąć korzyści z reklamowania się na Facebooku.