Aplikacja ma znaleźć najlepsze lokalizacje dla nowych przedsięwzięć

Pierwszy z cyklu hackathonów Banku Pekao S.A. odbył się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W szranki stanęło 10 kilkuosobowych drużyn złożonych ze studentów stołecznych uczelni.



Przez dwie doby uczestnicy rywalizacji pracowali nad innowacyjnymi rozwiązaniami z wykorzystaniem danych z terminali płatniczych oraz innych zanonimizowanych danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zadaniem było zaproponowanie rozwiązania lub opracowanie modelu, dzięki którym w łatwy i przystępny sposób właściciele terminali będą mogli analizować i przetwarzać dane pomagające w rozwijaniu biznesu. Większość pomysłów była skierowana do małych i średnich firm. „



Zdaniem Kamila, członka zwycięskiej drużyny Codersów2, takie inicjatywy są jedyną okazją, by nauczyć się pracy w realnym środowisku. Drugie miejsce zdobyła drużyna Codersi3, w której większość stanowiły kobiety. Ich projekt ma przybliżyć bank do klientów. Zespół opracował platformę, na której przedsiębiorca mógłby przewidywać nie tylko swój zysk, ale i profil przyszłych klientów; mógłby bezpośrednio do nich targetować swoje reklamy, nad którymi nawet nie musiałby się zastanawiać. 3 miejsce w hackathonie zajęła drużyna „We make buttons”, która zaproponowała małym przedsiębiorcom m.in. grę wykorzystującą dane z terminali płatniczych.



Warszawski hackathon to pierwszy z cyklu maratonów programowania Banku Pekao S.A. Uczestnicy w interdyscyplinarnych zespołach mierzyli się z postawionymi przed nimi zadaniami pod okiem grupy mentorów. Kolejne hackathony odbędą się w Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie, Łodzi i Wrocławiu. Finał cyklu zaplanowano na przełom października i listopada w Warszawie.



Źródło: Centrum Prasowe PAP