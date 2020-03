Wysłanie zdjęcia zamiast wizyty policjantów - tak, dzięki aplikacji, może wyglądać kwarantanna domowa

Kwarantanna domowa to oficjalna i bezpłatna aplikacja, która ułatwia przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Ma ona usprawnić działanie policji nadzorującej osoby objęte kwarantanną w przypadku ryzyka zarażenia koronawirusem. Umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz - poprzez wysłanie oraz m.in. podstawową ocenę stanu zdrowia osoby objętej kwarantanną domową. Aplikacja została już pobrana przez ponad tysiąc osób, informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Aplikacja Kwarantanna domowa daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko można skontaktować się też z pracownikiem socjalnym.

Uzbrój się w cierpliwość

Osoby, które są objęte kwarantanną, ale nie dostały jeszcze SMS-a z ministerstwa, powinny się uzbroić w cierpliwość, albowiem po ściągnięciu i próbie instalacji aplikacji wyświetli im się komunikat, że ich danych nie ma w bazie.

- Uspakajamy, nasza wiadomość na pewno do Was dotrze. Po jej otrzymaniu komunikat zniknie. Będziecie mogli instalować i aktywować aplikację. Do godz. 17.40 w dniu 20 marca 2020 r. wysłaliśmy ponad 22 tysiące SMS-ów. Niemal 2,5 tysiąca osób już zalogowało się do aplikacji, przeszło 1300 z nich wykonało pierwsze zadanie, a to oznacza rozpoczęcie pełnego korzystania z apki – informuje minister cyfryzacji Marek Zagórski.

A zatem pamiętajcie, najpierw poczekajcie na SMS z ministerstwa, dopiero po jego otrzymaniu spróbujcie aktywować aplikację.

Otrzymanie SMS-a jest kluczowe. To znak, że dane osoby objętej kwarantanną są w bazie ministerstwa i że może ona rozpocząć korzystanie z aplikacji. Proces udostępniania aplikacji ma zakończyć się w ten weekend.

Jak aktywować aplikację Kwarantanna domowa?

WAŻNE! Nie ma możliwości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną. Jej system jest połączony z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny.

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą swojego numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Jak korzystać z aplikacji Kwarantanna domowa

Zaraz po aktywacji aplikacji dostaniesz zadanie - zrobienie sobie zdjęcia, tzw. selfie z ręki. Będzie to tzw. zdjęcie referencyjne. Każdego dnia kwarantanny do objętych nią osób - które zainstalowały i aktywowały aplikację - Ministerstwo Cyfryzacji będzie SMS-em wysyłało prośbę o wykonanie zadania. Bardzo prostego i zawsze takiego samego. Zrobienia selfie.

Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. Pomoże w tym zrobione przy aktywacji zdjęcie referencyjne. To do niego będą porównywane kolejne przesłane fotografie.

- Dziennie trzeba będzie zrobić jedno lub kilka takich zdjęć. Prośby o ich wykonanie będziemy wysyłać „z zaskoczenia”. Idea jest dokładnie taka sama jak przy niezapowiedzianych wizytach funkcjonariuszy policji – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Dane osób „meldujących się” na kwarantannie są bezpieczne. Nie będą niepotrzebnie gromadzone, ani przechowywane – zapewnia szef MC.

Czas przeznaczony na wykonanie selfie to 20 minut od otrzymania SMS-a. Po upływie tego czasu osoba objęta kwarantanną dostanie wiadomość przypominającą. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie wykonamy zdjęcia będzie to sygnał dla policji, że powinna sprawdzić, czy zasady kwarantanny nie są łamane.

Praktyczna rada: korzystając z aplikacji nie zapominajmy o tym, aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszone. Sprawdzajcie SMS-y.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/kwarantannadomowa