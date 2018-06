Aplikacja, dzięki której tworzenie filmowych napisów ma stać się banalnie proste

Pomysł na rozwiązanie ułatwiające życie tłumaczom, narodził się w głowie Marcina Wawrzoska, który mimo tego, że pochodzi z familii o wielopokoleniowej tradycji lingwistycznej, wyłamał się i skończył studia na kierunku marketing i zarządzanie. Wychowanie w bliskim kontakcie z problematyką językową nie poszło jednak na marne, bo podjął się realizacji projektu, który przede wszystkim pomóc miał pracownikom rodzinnego biznesu.

Jak wskazuje twórca aplikacji Subtiled.com, korzystanie z dostępnego na rynku specjalistycznego oprogramowania jest czasochłonne, wymaga odpowiedniego przeszkolenia i nawet wtedy nie dostarcza wymiernych efektów. Tymczasem do biur tłumaczeń coraz częściej spływają zlecenia dotyczące tworzenia napisów do materiałów wideo. Ich pracownicy traktują takie zamówienia równie poważnie, co umowy prawnicze czy literaturę.Tłumacze zacierają bariery i pozwalają zrozumieć różnice międzykulturowe. To właśnie oni umożliwiają widzom zrozumienie obcego języka i poznanie innej kultury. Przekładając filmy, akceptują wyzwanie, aby odkrywać słownictwo, które łączy, a nie dzieli.

Siła leży w prostocie

Wrzosek tłumaczy, że stworzenie tego rozwiązania było naturalną potrzebą rynku. Firmie zlecono stworzenie napisów w języku polskim do amerykańskiego serialu. Okazało się, że realizacja zadania w krótkim czasie wymaga współpracy kilku tłumaczy i osób weryfikujących jakość. Praca nad plikami offline nie wchodziła w rachubę. Dzięki aplikacji czas obsługi zleceń skrócił się kilkukrotnie.

Jakie funkcje posiada opracowana przez niego aplikacja? Pozwala na tworzenia napisów w szybki i intuicyjny sposób. Jego ogromną zaletą jest obsługa licznych formatów, takich jak: YouTube, Vimeo, mp4, WebM, flv, SoundCloud, ogg i mp3. Aplikacja zapewnia również cenioną przez internautów poufność danych i szyfrowanie połączenia (SSL).

Bezpłatny dostęp dla wszystkich

Jeśli aplikacja jest darmowa, to na czym zarabiają autorzy? Raport Common Sense Advisory wskazuje, że w 2021 roku globalna wartość rynku tłumaczeń zwiększy się aż do 48 miliardów dolarów. Z obserwacji rynku wynika, że zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenia cały czas rośnie. Autorzy, świadomi tego, że tworzenie napisów do filmów wymaga czasu oraz mozolnej pracy, umożliwili użytkownikom przekazanie zadania profesjonalistom z pozycji aplikacji.

Źródło: Euro Alphabet