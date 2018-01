A może jesteś dużą firmą i musisz przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to analiza zużycia energii w firmie wraz z pomysłami na poprawę efektywności energetycznej. Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. poz. 831 z 2016 r.) raz na 4 lata musi go odbyć każda duża firma, tzn. taka, która spełnia choć jeden warunek:

w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniała średniorocznie co najmniej 250 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia) lub

osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub

sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość 43 mln euro.

Audyt (co 4 lata, pierwszy do 30.09.2017 r.) musi wykonać niezależny audytor. Po swoich pracach wykonuje raport (sprawozdanie plus zalecenia dotyczące oszczędności energii), zaś "audytowany" przedsiębiorca musi złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki zawiadomienie o przeprowadzeniu audytu. Za brak audytu w terminie grozi kara - do 5% wartości obrotów z poprzedniego roku podatkowego.

Jak wynika ze statystyk URE, jeszcze nie wszystkie firmy wykonały audyt. Często wynika to z tego, że spełniają tylko jedno kryterium dużej firmy (np. niewielki zespół generuje wysoki obrót) i nie wiedzą, że dotyczy ich audyt.

Co wtedy zrobić? URE wciąż podsumowuje wyniki - ma czas na przekazanie wszystkich danych o ubiegłorocznym audycie Ministrowi Energii do 31 stycznia tego roku. Do tego czasu prowadzi, jak dyplomatycznie informuje, wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych z firmami, które już zawiadomienie złożyły. Ponieważ kara ma charakter decyzji administracyjnej, wykazując dobrą wolę (czyli przeprowadzając audyt jak najszybciej oraz składając zawiadomienie i wyjaśnienia) masz szansę co najmniej na jej złagodzenie.

Audyt zwykle trwa dość długo (od kilku do kilkunastu tygodni), bo audytor analizuje jak najrzetelniej rzeczywiste zużycie energii. Dla firmy usługowej, korzystającej z jednego, opomiarowanego licznikami biura, audyt może być krótszy - a na pewno jest tańszy niżkara administracyjna...

Zobacz, co piszą inne portale:

wyjaśnienia URE o podleganiu obowiązkowi audytu;

"alert prawny", czyli konkretne porady dla spóźnialskich od Deloitte

analiza sytuacji z sierpnia 2017 r od money.pl

więcej o audycie - komentarz eksperta Urzędu Dozoru Technicznego od CIRE.pl