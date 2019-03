9 etapów cyberataku na firmę. Poznaj wszystkie, żeby chronić się sprawniej

Uzyskanie uwierzytelnienia: wiele organizacji chroni kluczowe informacje i inne zasoby za pomocą odpowiednio rozbudowanego uwierzytelnienia. Dane są przechowywane w rejestrze lub w plikach, które atakujący mogą wykorzystać do swoich celów. Niestety dotarcie do nich nie zawsze jest trudne. Istnieją techniki, które pozwalają cyberprzestępcom przechwycić ruch sieciowy, aby wykraść dane uwierzytelniające. Mogą też manipulować kontami, dodając lub modyfikując ich uprawnienia.

Wyszukiwanie zasobów: nie wszystkie dane znajdują się w tym segmencie sieci, do którego się włamano. Wiele dotychczasowych kroków jest przez przestępcę powtarzanych, dzięki czemu jest on w stanie określić lokalizację najbardziej wartościowych zasobów i poruszać się pomiędzy różnymi segmentami sieci w fizycznych oraz wirtualnych centrach danych.

Gromadzenie i wykradanie danych: atakujący dotarł już do poszukiwanych przez siebie zasobów. Na tym etapie chce wydostać je z sieci bez wykrycia swojej aktywności. Jest to często najbardziej skomplikowany etap całego procesu i może dotyczyć ogromnych ilości danych. Jeśli jednak cyberprzestępca do tego momentu dokładnie wykonał każdy element ataku, jest w stanie pozostać w firmowej sieci przez miesiące. W tym czasie będzie powoli przesyłał dane do innych lokalizacji w jej obrębie, będących pod mniej rygorystycznym nadzorem, by ostatecznie przenieść je poza sieć.