7,5 petabajta danych sateliatarnych i moc obliczeniowa dla biznesu na wyciągnięcie ręki!

Projekt platformy CREODIAS jest częścią przedsięwzięcia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), którego celem jest zapewnienie dostępu do danych i informacji pochodzących z programu obserwacji Ziemi Copernicus. Operator platformy zapewnia środowisko obliczeniowe i przechowywanie danych oraz usługi w modelu PaaS. Jest ona oparta o zgodne ze światowymi standardami zasoby obliczeniowe i oferuje dostęp do ogromnej - w momencie uruchomienia to już ponad 7,5 petabajta - ilości danych satelitarnych. Wsparcie merytoryczne użytkownikom przez 24 godziny na dobę zapewnia zespół specjalistów.

Wielkie ilości danych, prosty dostęp

Przełom w dostępie do danych satelitarnych nastąpił za sprawą wystrzelenia i uruchomienia w 2014 roku pierwszych satelitów rodziny Sentinel. Unii Europejskiej, która wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną i państwami członkowskimi tych organizacji finansuje program Copernicus, od początku przyświecała idea ułatwienia dostępu do danych satelitarnych wszystkim zainteresowanym użytkownikom. Celem jest stymulowanie rozwoju firm i usług bazujących na wykorzystaniu danych satelitarnych.

Od tego czasu kolejne satelity docelowej konstelacji Sentinel są sukcesywnie budowane i umieszczane na orbicie, a po uzyskaniu operacyjności rozpoczynają zbieranie danych. Samo gromadzenie danych satelitarnych jednak nie wystarcza. Aby rozwijać produkty i usługi oparte o różnego rodzaju dane z europejskich satelitów niezbędne jest świadczenie usług dostępowych, w prosty sposób zapewniających użytkownikom możliwość ich przetwarzania. Właśnie w tym celu została uruchomiona platforma. Teraz europejskie firmy w prosty sposób mogą tworzyć rozwijać produkty i usługi oparte o takie dane bez konieczności przeprowadzania dużych inwestycji w swoją własną infrastrukturę. Platforma jest dostępna pod adresem www.creodias.eu.

Źródła: CloudFerro, PAP