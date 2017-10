5G to już nie pieśń przyszłości, a rzeczywistość, która jest bliżej niż myślisz – specjalny program hub:raum

Wyobraź sobie że idziesz ulicą mając na głowie okulary AR (rozszerzonej rzeczywistości). Twój świat to miasto XXI wieku, ale dzięki okularom przenosisz się w odległą przeszłość. Patrzysz na budynki, pojazdy i ludzi w zupełnie innej rzeczywistości. Jest to jeden z przykładów możliwych zastosowań cyfrowych usług w branży rozrywkowej. Technologia niskich opóźnień (Low Latency) może znaleźć także wiele zastosowań w realizacji zadań odpowiedzialnych społecznie. Przykładowo wykorzystanie komunikacji w czasie rzeczywistym do zdalnego zapewniania opieki medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach.

Początek ery 5G otworzy nam drogę do licznych spektakularnych zmian, nowości i możliwości. 5G będzie prawdziwą rewolucją technologiczną i biznesową. Pojawi się wiele branż, nowe gałęzie przemysłu, produkty i usługi. T-Mobile chce być liderem innowacyjnych zmian w usługach cyfrowych. Razem z hub:raum zamierzamy pomagać firmom z całej Europy w pracy nad ich własnymi usługami 5G. To dobra okazja, aby firmy te stały się liderami innowacji w Polsce, Europie i na świecie – mówi Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

Co to jest Edge Computing?

Edge Computing to nowa koncepcja wykorzystania mocy obliczeniowej serwerów. Nie umieszczonych w odległych, scentralizowanych data center, ale blisko - na „krawędzi” sieci komórkowej, niedaleko użytkownika końcowego.

Rozwiązanie to eliminuje konieczność przesyłania całości informacji do odległej chmury i pozwala na buforowanie i kompresję lokalnie. W efekcie stwarza się możliwości kreowania prawdziwie interaktywnych rozwiązań. Dzięki Edge Computing zwiększa się moc obliczeniowa, bezpieczeństwo danych, a zmniejsza koszt prowadzenia biznesu wykorzystującego tę technologię. – mówi Thomas Lips, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Innowacji T-Mobile Polska.



Technologia Edge Computing w połączeniu z 5G z pewnością świetnie sprawdzi się w takich branżach jak robotyka, autonomiczne pojazdy, drony, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, czy Internet Rzeczy.

Jak hub:raum wspiera rozwój przypadków użycia technologii 5G

Już w listopadzie oczy fanów nowych technologii zwrócone będą na hub:raum – zarówno w Berlinie, jak i w Krakowie – gdzie zostaną uruchomione unikalne środowiska testowe rozwiązań dedykowanych dla sieci 5G.

Jest to bardzo wyjątkowe wydarzenie dla całej Europy. Nasi partnerzy będą mieli okazję testować swoje usługi i produkty zanim nowa technologia zostanie udostępniona komercyjnie na rynku. Zapewnia to obu stronom ogromną przewagę na rynku – wyjaśnia Jakub Probola z hub:raum.

Jak dołączyć do tego grona? Specjalny, już uruchomiony, program adresowany jest do firm, które pragną testować innowacyjne rozwiązania razem z Deutsche Telekom w ramach hub:raum – Low Latency Prototyping. Programowi będzie towarzyszyć rozwój unikalnej technologii Edge Computing, która może być z powodzeniem użyta w rozwoju Internetu Rzeczy, wirtualnej rzeczywistości, robotyki i Przemysłu 4.0.

Jakie są korzyści?

Po wejściu do ery 5G na ulicach pojawią się autonomiczne samochody, które bezpiecznie zawiozą nas z punktu A do punktu B. Podczas jazdy będziemy na bieżąco informowani o utrudnieniach drogowych: kolizjach, korkach, a nawet powalonych drzewach.

Prawdziwy przełom to osiągnięcie niskich opóźnień w przesyle danych. Zwłoka w transmisji video stanie się całkowicie niezauważalna. Fani gier VR i AR będą cieszyć się niesamowitymi i realistycznymi wrażeniami z gier dzięki możliwościom technologii Edge Computing, wspieranej później przez 5G. Czasami przechodzenie na następny poziom będzie determinowane przez wyraz twarzy lub gesty gracza, które analizowane będą w czasie rzeczywistym.

Program hub:raum Low Latency Prototyping skierowany jest do dojrzałych biznesów, jak i tych przedsiębiorców czy innowatorów, którzy widzą potencjał w wykorzystaniu technologii 5G w realizowanych przez nich projektach. Do współpracy hub:raum zaprasza także wiodące uczelnie techniczne.

Jeśli uważasz, że ten program jest dla Ciebie – zapisz się już dziś. Liczba miejsc w programie jest ograniczona. Im szybciej się zgłosisz, tym większe masz szanse, żeby stać się częścią zespołu. Więcej informacji znajdziesz na: www.hubraum.com/low-latency-prototyping