500 zł na zakupy do Żabki? Nie daj się nabrać!

Popularne miejsca zakupów w Polsce takie jak Żabka, Biedronka, H&M, Zara i inne tego typu sklepy są dobrze rozpoznawalnymi markami, które wzbudzają zaufanie wśród kupujących. Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują to w swoich działaniach, proponując rzekomo atrakcyjne dla klientów tych sklepów oferty.

Na przykład informacje o konkursach zazwyczaj przesyłane są za pomocą komunikatorów. Odbiorca otrzymuje link, prowadzący do losowania szczęśliwego numerka, pod którym kryje się nagroda w postaci bonu. Aby odebrać rzekomą wygraną, należy wypełnić formularz danymi: adres zamieszkania, numer telefonu czy data urodzenia. Oszuści w ten sposób wyłudzają dane, by w przyszłości wykorzystać je do celów marketingowych.

- Do naszej firmy zgłosił się Pan Tomek, który otrzymał wiadomość z informacją o wygranej 1000 zł na zakupy. Aby je otrzymać musiał wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem przesłanym w wiadomości. Sprawdziliśmy i okazało się to próbą wyłudzenia danych. Naszym zdaniem wiadomości tego typu najlepiej jest od razu usuwać ze skrzynki po otrzymaniu. Jeśli tylko kliknęliśmy w link, ale po wejściu na stronę zorientowaliśmy się, że coś jest nie tak i wyszliśmy nadal jesteś bezpieczny - tłumaczy Piotr Derlecki z CyberRescue.

Jeśli podaliśmy swoje dane, warto jak najszybciej wysłać do organizatora e-mail z żądaniem zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych.