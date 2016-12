50 pomysłów na prezenty z sieci pod choinkę

Zanim zaczniesz bez opamiętania wydawać pieniądze, naucz się nimi zarządzać. Książka Michała Szafrańskiego "Finansowy ninja" to najlepszy na polskim rynku przewodnik po finansach osobistych, który każdy powinien przeczytać jeszcze w szkole! Praktyczna wiedza o oszczędzaniu, zarabianiu, optymalizacji podatkowej, negocjowaniu i inwestowaniu, które pomogą Ci zostać prawdziwym finansowym ninja i osiągnąć bezpieczeństwo finansowe. Szczegółowa recepta na to, jak mądrze zarządzać pieniędzmi, uniknąć pułapek zastawianych przez instytucje finansowe oraz skutecznie zaplanować swoją emeryturę. Ta książka to realna inwestycja, która na pewno zwróci się wielokrotnie po jej przeczytaniu i wdrożeniu w życie. Polecamy!

Warto to polecić przede wszystkim osobom towarzyskim, bo mahjong to świetny sposób na spędzanie czasu w gronie czterech osób czy też dwóch par. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby bawić się kamieniami mahjonga tak, jak w popularnej komputerowej grze dla jednej osoby.

Zobacz też inne gry planszowe >>

Niby nic, ale picie porannej kawy, która jest ciągle ciepła, może naprawdę uzależnić. Da się kupić nawet za 20 zł.

Dobra propozycja dla kogoś, kto czasem musi wstać od komputera i odpocząć umysłowo. Uwaga: są dwa typ Darta - elektroniczny i tzw. steel dart. Tarcze elektroniczne wydają się efektowne, ale są głośne. Prawdziwą zabawę gwarantuje tarcza sizalowa i ostre, metalowe rzutki (kilka złotych za sztukę).



Jedno z najbardziej pożądanych urządzeń przez małe i duże dzieci.

Z 1 TB pamięci nie musisz martwić się, że braknie miejsca na ulubione gry.

Twoje drużyny już na Ciebie czekają ;-)

Coś dla prawdziwego snoba, za jedyne 25 tys. zł.

To nie jest recepta na kryzys, bo domowy wyrób wina nie jest tani i wymaga wprawy, ale może to być bardzo ciekawe doświadczenie. Można kupić za kilkadziesiąt złotych.

...czyli takie, które nie stawiają ograniczeń w zakresie tego, co można zbudować. Dzieciak będzie miał zajęcie i przy okazji trochę się rozwinie. Trzeba się nastawić na wydatek od kilkudziesięciu do ponad 100 zł, ale warto. Przykładowe zestawy:

Zdalnie sterowany obiekt latający, którym można kierować za pomocą... smartfona. Do kupienia w kilku e-sklepach:

Dobre dla tych, którzy chcą pojeździć, a rolkom nie ufają...

Spodoba się zakochanym i miłośnikom WOŚP :)

Posiadacza takiej koszulki na imprezie się nie przeoczy. Wbudowany w nią panel elektroluminescencyjny (EL) reaguje na dźwięki dobiegające z otoczenia – słupki equalizera poruszają się w rytm muzyki, a każdy z nich odpowiada określonej częstotliwości.

Prosta animacja przedstawiająca kota, który leci w przestrzeni kosmicznej i zostawia za sobą tęczowy szlak, połączona z dynamiczną muzyczką, przebojem wdarła się w tym roku do społecznej wyobraźni. Oryginalny filmik na YouTube zdobył już ponad 51 mln wyświetleń. Miłośniczkom internetowego mema powinna przypaść do gustu nawiązująca do niego biżuteria.

Opowiadania Andrzeja Sapkowskiego czytane przez plejadę świetnie dobranych aktorów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: brawurowe przygody, humor, archaiczny świat pełen potworów, skomplikowane intrygi i eksplodujące namiętności.

Prawdziwa gratka dla każdego, kto kocha polskie komedie w klimacie PRL-u. Zawiera kolekcję filmów w reżyserii mistrza gatunku – Stanisława Barei, a także oryginalne dodatki, które umilą każdy seans.

W listopadzie pisaliśmy w DI o Sifteo Cubes, interaktywnych elementach przenoszących zabawę z komputera na stół, gdzie za dawnych czasów rozkładało się gry planszowe. Producent prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie USA i Kanady. W Polsce możemy zaopatrzyć się jednak w Boggle Flash – okrojoną, a więc i tańszą wersję Sifteo Cubes – pasjonującą grę słowną z wykorzystaniem elektronicznych kafelków. To świetna gra rozwijająca myślenie u dzieci i absorbująca całą rodzinę.

Pomysłowy prezent dla dziecka. Napędzany silniczkiem rysujący robot trzęsie się i obraca, kreśląc spektakularne wzory na papierze. Radość będzie jeszcze większa, gdyż najpierw mały majsterkowicz będzie musiał sam złożyć nową zabawkę z części dostępnych w zestawie. Cena: od 39,97 zł.

Robi dokładnie to, na co wskazuje jej nazwa – liczy oszczędności.

Na nakrętce znajduje się czytnik, który automatycznie identyfikuje wartość wrzucanych monet i dodaje ją do łącznej sumy przechowywanych pieniędzy, którą zobaczymy na ekranie LCD.

Prezent dla notorycznych zapominalskich. Składa się z nadajnika w kształcie karty oraz odbiornika. Wystarczy przyczepić odbiornik do rzeczy, którą często się gubi, a za pomocą nadajnika będzie można ją zlokalizować w promieniu 25 metrów, nawet jeśli ukrywa się w szufladzie lub za łóżkiem.

Idealny prezent dla osób czułych na punkcie bezpieczeństwa – płyty i karty kredytowe rozdrobni, a papierowe dokumenty potnie na dwumilimetrowe paski.

Przydatne, wygodne, piękne narzędzia do czytania i korzystania z internetu w każdej sytuacji.

Angielska wokalistka od lat podbija listy przebojów na całym świecie.

Winylowa płyta może się świetnie prezentować pod choinką i być niemałym zaskoczeniem

Bestsellerowe powieści kryminalne wywodzące się z najlepszej szwedzkiej tradycji fikcji i literatury kryminalnej: świetnie napisane, z trzymającą w napięciu fabułą i fascynującymi postaciami. Wyjątkowe zjawisko na światowym rynku literackim! Ponad 60 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Lekki, świeży aromat arbuza z aromatyczną szczyptą pieprzu. Dla mężczyzny, który chciałby spróbować czegoś nowego.

Niezastąpiony dla każdej kobiety podczas chłodniejszych jesiennych i zimowych dni.

Okulary przeciwsłoneczne z kolekcji Ray-Ban. Model z lustrzanymi szkłami i oprawkami z tworzywa.

Posiadają filtr UV 400.

Jedna z wersji dobrze znanej gry planszowej, tutaj z terminalem do kart płatniczych.

W sam raz na rodzinne wieczory.

Jeśli jazda na deskorolce sprawia frajdę, ale warto spróbować nieco innego sposobu utrzymania równowagi. Hoverboardy podbijają świat. Nie zostań w tyle ;-)

Najnowsze dziecko Microsoftu. Bardzo pozytywnie oceniany tablet, który z powodzeniem zastąpi Twój komputer.

Skarpety z kolekcji Diesel.

Model wykonany z elastycznego, gładkiego materiału.

Wzór: gładkie

Skład: 80% Bawełna, 3% Elastan, 17% Nylon

Ekskluzywna biografia twórcy firmy Apple - Steve'a Jobsa (jedyna napisana przy jego współpracy).

Obok tej pozycji nie może spokojnie przejść zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Walter Isaacson spisał wciągającą opowieść o pełnym wzlotów i upadków życiu oraz płomiennej osobowości twórczego przedsiębiorcy, którego wykraczająca poza wszelkie schematy pasja i perfekcjonizm zrewolucjonizowały świat elektroniki użytkowej.

Kolejna odsłona bestselerowej serii Call of Duty.

Kobieto, jeśli chcesz spokoju na kilka godzin, kup tę grę mężowi lub dziecku (od 18 roku życia).

Smartfon firmy Apple, którego właściwie nie trzeba przedstawiać. Telefon, który może stać się centrum dowodzenia zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny, a dziecku może służyć jako centrum rozrywki i oczywiście, niezawodnej komunikacji z rodzicami.

Podobno seniorzy dobrze sobie radzą z tymi telefonami, co może być zasługą wirtualnej asystentki Siri.

Polecamy iPhone 7 z pamięcią 128 GB. Mniejsza pamięć przestaje mieć sens w tym czasach.

Zegarek dla faceta z ciągotkami militarnymi.

Autor Andrzej Zaleski tłumaczy, jak uwieść piękną kobietę bez doświadczenia, świetnego wyglądu i grubego portfela. Książkę w formie papierowej lub e-booka można sprezentować koledze. Cena: 21,70 zł za wersję elektroniczną lub 31,70 zł w formie papierowej.

Niezniszczalny śmigłowiec, który zniszczy wszystko w Twoim domu, jeśli nie opanujesz emocji. Po ciężkim dniu w pracy lub szkole, warto się odstresować.

Sennheiser RS 120 to bezprzewodowy zestaw nauszny ze słuchawkami otwartymi.

Przejrzysty i zrównoważony dźwięk z doskonałą reprodukcją basu sprawiają, że ten model słuchawek stanowi idealne rozwiązanie dla różnych rodzajów muzyki oraz do oglądania telewizji czy filmów.

Kultowe i najmodniejsze japońskie menu. Wszystko o sushi, sashimi, maki. Świeże surowe ryby, krewetki, wodorosty, chrzan wasabi, sos sojowy oraz ryż. Ten kurs to nie tylko możliwość nauczenia się, jak przygotowuje się sushi, ale również okazja, aby w miłej i wesołej atmosferze spędzić czas przy wspólnym japońskim posiłku. Naucz się rozpoznawać rodzaje i komponować Sushi pod okiem doświadczonego kucharza, który pomoże Ci zaskoczyć znajomych na następnym wspólnym obiedzie.

Pluszaki Angry Birds to nie tylko wierne repliki ptaków, które pewnie tak często męczyłeś na telefonie komórkowym lub konsoli.

Producent nie zapewnia, że po rzuceniu pluszakiem w świnię ta nagle zniknie.

Teoria połączona z praktyką.

Książka przeznaczona nie tylko dla specjalistów od marketingu, ale także właścicieli firm i PR-owców.

Brak czasu to typowy problem, który coraz częściej dosięga również najmłodszych. Zegarek, który kręci się w odwrotną stronę, choć w rzeczywistości nie pozwoli nam na cofnięcie się do przeszłości, z pewnością zainteresuje niejedną osobę.

W tym roku zima nie przywitała nas śniegiem, co zmusza do szukania innej alternatywy.

Swoim najbliższym możemy jednak podarować pluszowego bałwanka, który wydaje dźwięki - Beanie Babies Disney Olaf.

Każdemu zdarza się na moment zgubić klucze. Proste narzędzie może nas jednak powiadomić o tym, gdzie się znajdują.

Całość działa jednak na stosunkowo niedużych odległościach, więc podczas sylwestrowych imprez warto zadbać o klucze w inny sposób.

Przygotowywanie się do świąt może rodzić wiele stresu. W takim przypadku zamiast wyżywać się na rodzinie czy znajomych warto zażyć odrobiny sportu. Wszystkie ciosy (nawet te poniżej pasa) przyjmie nadmuchiwany worek treningowy.

Każdy uwielbia masaże, to nie ulega wątpliwości.

Gorące kamienie umożliwiają relaks niemal w każdej sytuacji.

Święta nie są bynajmniej czasem, który sprzyjałby oszczędzaniu. Najmłodszym warto jednak sprawić prezent, który zachęci ich do ostrożniejszego wydawania pieniędzy, a być może również do pogłębienia ich wiedzy finansowej.

Roboty to przyszłość. Spraw sobie lub bliskim jednego, aby już teraz oswajać się z nieuchronną przyszłością

W tym roku Pokemony zawładnęły telefonami.

Znacznie sympatyczniejszy, a poza tym zajmuje mniej czasu Pikachu w wersji pluszowej.

Świetna zabawka dla małych i dużych fanów Pokemonów

Pochmurne niebo nie zawsze sprzyja podziwianiu gwiazd.

W świąteczny nastrój można się jednak wprowadzić, wykorzystując prosty projektor, który zamieni dowolną ścianę w relaksującą dynamiczną tapetę.

Zdecydowanie jest to jeden z najdziwniejszych prezentów na liście - czasem jednak właśnie o to chodzi. Dzięki "magicznemu pudełku" będziemy mieli możliwość interakcji z różnego rodzaju cyfrowymi przedmiotami oraz zwierzętami.