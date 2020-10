5 rzeczy, które warto wiedzieć o węzłach cieplnych

Innowacyjne systemy grzewcze w polskim budownictwie

Węzły cieplne, czyli specjalne urządzenia umożliwiające jednoczesne oszczędzanie energii cieplnej oraz dostosowywanie komfortu cieplnego przez każdego z mieszkańców, są stosowane przez polskich deweloperów na coraz szerszą skalę. Węzły cieplne i ich obsługa to temat budzący wiele pytań i wątpliwości, dlatego postaramy się tutaj wyjaśnić najważniejsze kwestie związane z tym tematem.

Węzły cieplne stosowane w mieszkaniach mają obecnie różne nazwy: logotermy, miniwęzły bądź stacje mieszkaniowe. Obecność węzłów cieplnych powoduje, że mieszkańcy samodzielnie mogą kontrolować to, w jaki sposób ma być ogrzewane ich mieszkanie, a także jak ma być przygotowywana ciepła woda użytkowa. Omawiana koncepcja pozwala również na znaczne oszczędności energii w całym budynku.

Fot: pixabay.com

Cieplny węzeł mieszkaniowy - jak działa?

Węzeł mieszkaniowy jest urządzeniem ciepłowniczym, który można wykorzystywać na kilka różnych sposobów. W przypadku budownictwa wielorodzinnego takie urządzenia może obsługiwać pojedynczy lokal. Istotny jest fakt, iż jest on zasilany wyłącznie nośnikiem ciepła - wodą grzewczą. Wszystkie węzły przystosowuje się do określonych parametrów wody grzewczej, a ciepła woda może pochodzić np. z lokalnej kotłowni bądź z sieci ciepłowniczej danej miejscowości. Warto również wiedzieć o tym, że węzły cieplne mogą być także powiązane z instalacjami korzystającymi z odnawialnych źródeł energii (OZE), np. z kolektorem słonecznym. Cieplne węzły mieszkaniowe znajdują zastosowanie głównie w nowo wybudowanych budynkach, jednak sporo zarządców decyduje się również na ich zamontowanie podczas prac modernizacyjnych w starszych nieruchomościach.

Tylko trzy przewody

Dostarczana do mieszkania przez węzeł cieplny woda wykorzystywana jest nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale również do przygotowywania ciepłej wody. W instalacji z węzłami mieszkaniowymi nie są stosowane piony c.o., c.w.u. oraz cyrkulacyjne przechodzące przez mieszkania. Są to wyłącznie trzy przewody w częściach wspólnych: jeden pion wody zimnej oraz dwa grzewcze. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie liczby przewodów w lokalu mieszkalnym do absolutnego minimum oraz zaoszczędzenie na kosztach eksploatacyjnych i ewentualnych inwestycjach.

Dlaczego warto?

Węzły cieplne wiążą się z ogromnym komfortem dla właścicieli mieszkań. W każdym mieszkaniu można samodzielnie dostosowywać temperaturę ogrzewania do własnych preferencji. Użytkownicy mogą także samodzielnie zaprogramować harmonogram ogrzewania w poszczególnych pomieszczeniach.